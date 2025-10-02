କୂଟନୀତିକ ଝଟକା ! ଭାରତକୁ ଧୋକା ଦେଲା ଋଷ: ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ବେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପଠାଇବ ଫାଇଟର ଜେଟ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା

ପୁତିନଙ୍କ ଡବଲ ଗେମ୍ ! ଭାରତର ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ବେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଫାଇଟର ଜେଟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପଠାଇବେ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ।

By Seema Mohapatra
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷର ସମ୍ପର୍କ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅନୁରୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନକୁ ତାର JF-17 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନ ଆବଶ୍ୟକ। ଚୀନ୍ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ତିଆରି କରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଥିପାଇଁ ରୁଷ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଭାରତ ରୁଷକୁ JF-17 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯୋଗାଣ ନକରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରୁଷ ମନା କରିଦେଇଥିଲା।

‘ଡିଫେନ୍ସ ସିକ୍ୟୋରିଟି ଏସିଆ’ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ବହୁ ଦିନ ଧରି ରୁଷକୁ ସିଧାସଳଖ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଇଞ୍ଜିନ ବିକ୍ରୟ ନକରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରୁଷ ଭାରତର ଅନୁରୋଧକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛି। ରୁଷ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଇଞ୍ଜିନ ବିକ୍ରୟ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନା ତାର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚୀନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଚୀନ୍ ସହାୟତାରେ ବିକଶିତ ହେଉଛି। ଚୀନ୍ ପରେ, ରୁଷ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।

ପୁଟିନ୍ କ’ଣ ଡବଲ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି?

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବଲ୍ଲେ ବଲ୍ଲେ ! ବ୍ୟାଙ୍କରେ…

ଜାଣନ୍ତି କି ଏବେ ୧ କେଜି ସୁନା କିଣି ୨୦୫୦ରେ…

ରୁଷ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାରତ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ହାତ ମିଳାଉଛି । ଭାରତର ଆବେଦନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି, ପୁଟିନ୍ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଡବଲ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। JF-17 ହେଉଛି ଏକ 4.5 ପିଢ଼ିର ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ। ଦେଶ ଏବେ ବ୍ଲକ III ବିକଶିତ କରିବା ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଲକ I ଏବଂ ବ୍ଲକ II ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।

ଚୀନ୍ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ

ଚୀନ୍‌ ସହିତ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍ଥାନ-ପତନରs ଭରା ରହିଥିବା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଚୀନ୍‌ର ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏପରିକି ସିନ୍ଦୁର ଅପରେସନ୍‌ ସମୟରେ ଦାବି କରାଯାଉଥିଲା ଯେ, ଚୀନ୍‌ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିମାନ ପାଇଁ ଚୀନ୍‌ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।

You might also like More from author
More Stories

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବଲ୍ଲେ ବଲ୍ଲେ ! ବ୍ୟାଙ୍କରେ…

ଜାଣନ୍ତି କି ଏବେ ୧ କେଜି ସୁନା କିଣି ୨୦୫୦ରେ…

ପାଖରେ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ରଖିଛନ୍ତି କି? RBI…

ହାଇଆଲର୍ଟ! ଏହି ୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦ ହେଲା…

1 of 27,755