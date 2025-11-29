ରାଜଧାନୀରେ ମିସାଇଲ ମାଡ଼; ସବୁଆଡେ ଖେଳି ଗଲାଣି ହାହାକାର, ତଥାପି ମିସାଇଲ ମାଡ ଚାଲିଛି…
ଧୁଆଁ ଭିତରେ ଦିଶୁନି ୟୁକ୍ରେନ ହସୁଛି ରୁଷିଆ !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ୟୁକ୍ରେନ ଧୁଆଁ ସାରା ବିଶ୍ବକୁ ଡରାଉଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତିବା ସତ୍ତ୍ବେ ନା ଯୁଦ୍ଧ ଥମିବାରେ ନା ଧରୁଛି ନା ଦୁଇ ଦେଶ ପଛକୁ ହଟୁଛନ୍ତି।
ରଷିଆ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ? କେବେ ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବ ? କେବେ ଶାନ୍ତି ଫେରିବ ବୋଲି ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଚାଲିଛିି ଆଲୋଚନା।
ୟୁକ୍ରେନ ରାଜଧାନୀ ଉପରେ ମିସାଇଲ ମାଡ କରୁଛି ରୁଷିଆ। ଲଗାତାର ଡ୍ରୋନ ଯୋଗେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଆକ୍ରମଣ। ମିସାଇଲ ମାଡ଼ରେ ତିନି ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡି଼ଛି। ରାଜଧାନୀ କିବ ସମେତ ଅନ୍ଯ ଦୁଇଟି ଅଞ୍ଚଳେ ମଧ୍ୟ ମିସାଇଲ ଓ ଡ୍ରୋନ ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରୁଷୀୟ ସୈନ୍ଯ।
କିଭ୍ ମେୟର ଭିଟାଲି କ୍ଲିଟସ୍କୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜଧାନୀର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ପୁରା ପୁରି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି।
ରୁଷ ସଂଲଗ୍ନ କ୍ରିମିୟାନ୍ ଉପଦ୍ୱୀପ, ରୁଷର ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଆଜୋଭ୍ ସାଗର ଉପରେ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଡ୍ରୋନ୍ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ରୁଷିଆ ସୈନ୍ଯ।
ୟୁକ୍ରେନର ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ କିଭରେ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିନା ରହିଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନର ସେନା ଦାବି କରିଛି ଯେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଋଷ, କିଭ ଉପରେ ଆଟାକ ପାଇଁ ପଠାଇଥିବା ୬୩୨ଟି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ ମଧ୍ୟରୁ ୫୭୭ଟିକୁ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ବାରା ଧ୍ବଂସ କରିଦେଇଛି କିମ୍ବା ତଳକୁ ଖସାଇ ଦେଇଛି।
ଅନ୍ଯପଟେ ଦୁଇ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନରୁ ଗୋଟିଏ ଦଳ ପିସ ଟକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି।ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଏହି ଆଲୋଚନା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହେଉଛି, ଦୁଇ ଦେଶ ବିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ।