ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା; ଏହାରି ଭିତରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ରୁଷିଆ, ରାଗ ଝାଡିଲେଣି ଜେଲେନସ୍କି…
ବଢୁଛି ରୁଷିଆ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ୟୁକ୍ରେନରେ ପୁଣି ଭୟାନକ ଆକ୍ରମଣ। ରାଗରେ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅନେକ କିଛି ଶୁଣାଇଲେ ଜେଲେନସ୍କି। ରୁଷିଆ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିବାରୁ ଏପରି କରୁଛି ବୋଲି କହି ଆରୋପ ଲଗାଇଲେ।
ରୁଷୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ୟୁକ୍ରେନର ଜାପୋରିଝିଆ ସହର ଉପରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗ୍ଲାଇଡ୍ ବୋମା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ଝିଅ ସମେତ ଦଶ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।
ଜାପୋରିଝିଆ ପ୍ରାଦେଶିକ ସାମରିକ ପ୍ରଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ଇଭାନ ଫେଡୋରୋଭ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷୀୟ ବାୟୁସେନା ସହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ଏକ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ତିନୋଟି ଭାରୀ ଗ୍ଲାଇଡ୍ ବୋମା ପକାଇଛି।
ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା: ବିସ୍ଫୋରଣରେ ନଅ ମହଲା ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ମହଲା କୋଠାର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଝରକା ଏବଂ ଦ୍ୱାର ଉଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି।
ଆକ୍ରମଣରେ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଏବେ ବି ଭଗ୍ନାବଶେଷରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।
ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାର ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବା ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦଳ 30 ଦିନିଆ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏକ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି।
ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ଜେଲେନସ୍କି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ଜାପୋରିଝିଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ନିନ୍ଦା କରି ଜେଲେନସ୍କି କହିଛନ୍ତି, “ରୁଷ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ବୋମାମାଡ଼ କରୁଛି।”
ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୁଦାୟକୁ ରୁଷ ଉପରେ କଠୋର କଟକଣା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଜାପୋରିଝିଆ ୟୁକ୍ରେନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଳ୍ପ ସହର ଏବଂ ରୁଷ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି।
ସହର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ୟୁରୋପର ସର୍ବବୃହତ ଜାପୋରିଝିଆ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ରୁଷର ଦଖଲରେ ରହିଛି, ଯାହା ପରମାଣୁ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ରୁଷ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।