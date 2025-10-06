ବଢୁଛି ଅଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି; ରୁଷିଆ-ୟୁକ୍ରେନ ଭିତରେ ବଢିଚାଲିଛି ଯୁଦ୍ଧ, ଏକାଧିକ ଡ୍ରୋନ ମାଡରେ ଲୋକ ଆହତ
୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଘମାଘୋଟ ଲଢେଇ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧିରେ ଧିରେ ସୁଧାର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ରୁଷିଆ-ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ ଲଢେଇ ଚାଲିଛି ।
ତେବେ ରୁଷିଆ ପୁଣି ରାତିରେ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଆଉ ଏକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ଏହାର ପରିଣାମ ବହୁ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା । ଏବାବଦରେ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ଏହା ଜଣାପଡିଥିଲା ।
ଗୋଟିଏ ପଟେ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ହମାସ ଭିତରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡୁଛି ଅନ୍ୟପଟେ ରୁଷିଆ-ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରୀ ଗମ୍ଭୀର ହେବାକୁ ବସିଲାଣିି । ଗତକାଲିର ଆକ୍ରମଣରେ ୟୁକ୍ରେନର ୫ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱସଂ ହୋଇଯାଇଛି ।
ୟୁକ୍ରେନର ପ୍ରାୟ ୯ଟି ସ୍ଥାନରେ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ମିସାଇଲ ମାଡ କରିଛି ରୁଷିଆ । ଏହାଛଡା ୫ଶହରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରୋନ ଯୋଗେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏବାବଦରେ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନସ୍କି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯୋଗେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଆକ୍ରମଣରେ ଏକ ଶିଳ୍ପ କମ୍ଲେକ୍ସ ଓ ଟ୍ରେନର ଗୋଟିଏ କୋଚରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ଏକାସଙ୍ଗେ ୫୦୦ ଡ୍ରୋନ ଓ ୫୦ଟି ବାଲିଷ୍ଟିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଯୋଗେ ଆକ୍ରମଣ ହେବା ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି । ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ୟୁକ୍ରେନର ସେନା ରହୁଥିବା କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ମଧଅୟ ମିସାଇଲ ମାଡ କରିଥିଲା ରୁଷିଆ । ଦୀର୍ଘ ଶାଢେ ୩ ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ଲଢେଇ ବନ୍ଦ ହେବାର ନା ଧରୁନି । ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦୁଇ ଦେଶରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।