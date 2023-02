ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ: ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜର୍ମାନ ଚାନସେଲର ଓଲାଫ ସ୍କୋଲଜଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମିଳନୀରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ନିଜ ମତକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାରତ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେବେ ଭାରତ ଆଲୋଚନା ଏବଂ କୂଟନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭାରତ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଆମର ରଣନୀତିକ ଭାଗିଦାରୀର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି।

ଶୁକ୍ରବାର ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କିତ ବୈଠକରେ ଭାରତ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରି ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି।

Since the beginning of developments in Ukraine, India has laid emphasis on resolving this dispute through dialogue and diplomacy. India ready to contribute to any peace process. Security and defense cooperation can become an important pillar of our strategic partnership: PM Modi pic.twitter.com/BfdTlmOj98

