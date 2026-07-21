ଅଧା ରହିଗଲା ସପନ: ମଝି ଦରିଆରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ

ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଲିଭିଗଲା ଜୀବନ ଦୀପ। କାଳା ସାଗରରେ ସୋମବାର ୟୁକ୍ରେନର ଓଡେସା ବନ୍ଦରରୁ ଶସ୍ୟ ଧରି ବାହାଥିବା ‘ଏମ୍‌ଭି ଗୋଲ୍‌ଡେନ୍ ଲିଓ’ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉପରେ ରୁଷ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରିଥିଲା

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗାଁରେ ପକ୍କା ଘର କରିଥିଲେ। ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ ସାରିଥିଲା। ଦୁଇ ମାସ ପରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ହାତ ଗଣ୍ଠି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଥିଲା। ହେଲେ ଦଇବ ଖେଳି ଖେଳିଲା ଖେଳ। ଘରକୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଝି ଦରିଆରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। କଳା ସାଗରରେ ୟୁକ୍ରେନର ଓଡେସା ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ରୁଷର ମିସାଇଲ ମାଡ଼ରେ ଚାଲିଗଲା କେରଳ ନାବିକ ଅଖିଲ ଜୋୟନଙ୍କ ଜୀବନ।

କାସରଗୋଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭେଲ୍ଲାରିକୁଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଅଖିଲ ଜୋୟନଙ୍କ ଜନ୍ମ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ। କହିବାକୁ ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କ ଆଖିରେ ତାରା ଥିଲେ ଅଖିଲ। ବାପା ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିବା ବେଳେ ମା’ ଡାକ ବିଭାଗରେ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ୧୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅଖିଲ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ନେଭିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜାହାଜରେ ଚିଫ୍ ଅଫିସର ଭାବେ କାର‌୍ୟ୍ୟରତ କରୁଥିଲେ। ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ‘ଏମ୍‌ଭି ଗୋଲ୍ଡେନ ଲିଓ’ରେ ଚିଫ୍ ଅଫିସର ଥିଲେ।

ନିଖିଲ ନିକଟରେ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପକ୍କା ଘର କରିଥିଲେ। ଆର ମାସ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହେବାର ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବେଶ ଖୁସି ଥିଲେ ନିଖିଲ। ଭାବିଥିଲେ ଏଥର ୟୁକ୍ରେନ୍‌ରୁ ଆସିବା ପରେ ଘରେ ରହିବେ। ବାକି କାମ ସାରିଦେଇ ବାହାହେବେ। ବାହାଘର ପରେ ‘ଏମ୍‌ଭି ଗୋଲ୍ଡେନ ଲିଓ’ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଅଧା ରହିଗଲା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରେଳ ବିଭାଗ ବେଡସିଟ ଚୋରି କରି କୁର୍ତ୍ତା କରି…

ଦିଲ୍ଲୀରେ CJP ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବେ ମମତା…

ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଲିଭିଗଲା ଜୀବନ ଦୀପ। କାଳା ସାଗରରେ ସୋମବାର ୟୁକ୍ରେନର ଓଡେସା ବନ୍ଦରରୁ ଶସ୍ୟ ଧରି ବାହାଥିବା ‘ଏମ୍‌ଭି ଗୋଲ୍‌ଡେନ୍ ଲିଓ’ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉପରେ ରୁଷ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରିଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଜାହାଜଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ନିଖିଲଙ୍କ ସମେତ ୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।

ରୁଷର ଏପରି ଆକ୍ରମଣକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରିଛି ୟୁକ୍ରେନ୍‌। ୟୁକ୍ରେନର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଦ୍ରି ସିବିହା ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ନିରସ୍ତ୍ର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଏକ ‘ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର‌୍ୟ୍ୟ’ ବୋଲି କହିବା ସହ ଏହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନବିକ ଆଇନର ଘୋର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛି; ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନିରୀହ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଗ୍ରହଣୀୟ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ରୁଷ ଦୂତାବାସର କାର୍ଯ୍ୟବାହକ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ତଲବ କରି ଭାରତ କଡ଼ା ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଛି।

ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ: କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଅଖିଲ ଜୋୟନଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଭାରତ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ରେଳ ବିଭାଗ ବେଡସିଟ ଚୋରି କରି କୁର୍ତ୍ତା କରି…

ଦିଲ୍ଲୀରେ CJP ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବେ ମମତା…

ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲିଲା ପେଡ଼ି: ମାଗଲାରେ…

ସମ୍ପତ୍ତି ଆଗରେ ତୁଚ୍ଛ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ!…

1 of 17,638