ୟୁକ୍ରେନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସହରକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ଯରେ ରୁଷିଆ ସେନା; ବଡ ଯୋଜନା କରୁଛି ସେନା, ସେପଟେ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟ…
ରୁଷିଆ କବଳରୁ ମୁକୁଳିପାରୁନି ୟୁକ୍ରେନ୍...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ରୁଷିଆ କବଳରେ ୟୁକ୍ରେନର ଏକାଧିକ ଅଞ୍ଚଳ। ତଥାପି ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିଛି ରୁଷିଆ। ୟୁକ୍ରେନକୁ ପୁରା ଧ୍ବସଂ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ଯରେ ରୁଷିଆ ସେନା।
କମିବା ବଦଳରେ ବଢୁଛି ଯୁଦ୍ଧ। ଅନ୍ୟପଟେ ୟୁକ୍ରେନର ପୂର୍ବ ଭାଗକୁ କବଜା କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ପୁଟିନ ସେନା ହୁଏତ ଏବେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ କରିଛି ରୁଷିଆ। ଅନ୍ଯପଟେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନର କମାଣ୍ଡର ଇନ ଚିଫ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ୟୁକ୍ରେନ ଦେଶରେ ରୁଷିଆର ଆକ୍ରମଣ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷର ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଥିବା ୟୁକ୍ରେନର ଏକାଧିକ ଜାଗା ଉପରେ କବଜା କରିଛନ୍ତି ରୁଷୀୟ ସେନା।
ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଥମିବାରେ ନାଁ ଧରୁନି ଯୁଦ୍ଧ।ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛି ରୁଷିଆ। ପୋକ୍ରୋଭସ୍କ ସହରରେ ରୂଷୀୟ ସେନା ଆଟାକ କରିଛି। ଏହା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରୀ ଗମ୍ଭୀର କରିଦେଇଛି।
ଜେନେରାଲ ଓଲେକଜାଣ୍ଡର ସିରସ୍କି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ପଦାତିକ ବାହିନୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରମୁଖ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ନିଜେ ଆକ୍ରମଣ ଚାଲିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ୟୁକ୍ରେନର ପୂର୍ବରେ ରହିଛି ଡୋନେଟ୍ସ ଅଁଚଳ। ଏହା ସ୍ଥାନ ଦେଇ ବାଣିଜ୍ଯ କାରବାର, ଯାତାୟତ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଏଠାରେ କିଛି ରୁଷୀୟ ସୈନ୍ଯ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଏଣୁ ଯଦି ଏହାକୁ ରୁଷିଆ ନିଜ କବଜାରେ ନେଇଯାଏ କୁହାଯାଉଛି କି ଏପରି ହେଲେ ପୁରା ପୂର୍ବ ୟୁକ୍ରେନକୁ କାବୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବ ରୁଷୀୟ ସେନା। ଏଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ ଏବେ ତତ୍ପର ହେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ହାତକୁ ନେଉଛି।