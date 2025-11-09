ପୁଣି ଥରିଲା ୟୁକ୍ରେନ, ବଡ ଧରଣର ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଋଷ, ଚାରିଆଡେ ରଚିଲା ତାଣ୍ଡବ

ପୁଣି ଥରିଲା ୟୁକ୍ରେନ, ବଡ ଧରଣର ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଋଷ

By Jyotirmayee Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ଭିତରେ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି । ଉଭୟ ଦେଶର ସେନା ପରସ୍ପର ଉପରେ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଲଗାତାର ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ କରିଚାଲିଛି ଋଷ ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ୟୁକ୍ରେନର ଦୁଇଟି ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର, ଖମେଲନିଟସ୍କି ଏବଂ ରିଭନେକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ କରୁଥିବା ସବଷ୍ଟେସନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ଋଷ ।

ୟୁକ୍ରେନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ,ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଭୁଲ ବଶତଃ ନୁହେଁ ବରଂ ଋଷ ଜାଣିଶୁଣି ୟୁରୋପରେ ପରମାଣୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି। ଆକ୍ରମଣରେ ଅତି କମରେ ସାତ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରକ୍ତର ବଦଲା ନେବାକୁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ କରୁଛି…

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ମ୍ୟାଚ୍,…

ୟୁକ୍ରେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ କିଭ୍, ପୋଲ୍ଟାଭା ଏବଂ ଖାରକିଭ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ହଜାର ହଜାର ଘରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ପାଣି ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପାୱାର ଜେନେରେଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି।

ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଶକ୍ତି କମ୍ପାନୀ ସେଣ୍ଟରେନର୍ଗୋ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୨ରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ଏହାର ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଏକକାଳୀନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ରକ୍ତର ବଦଲା ନେବାକୁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ କରୁଛି…

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ମ୍ୟାଚ୍,…

କାଙ୍ଗାଳ ପାକିସ୍ତାନ ହେଲେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ…

ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ ପଞ୍ଚମ ବିରଳ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ…

1 of 5,167