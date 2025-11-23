(video) ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷ୍ ର ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ, ୧୦୫୦ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ୧୦୦୦ ଗ୍ଲାଇଡର୍ ଆଟାକ୍, ୬ ଶିଶୁ ସମେତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ଏବେବି ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟରେ ମସ୍କୋ ଚଳିତ ବର୍ଷ କିଭ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି।
ରୁଷ ସେନା ଶନିବାର ଦିନ ୧୦୫୦ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ୧୦୦୦ ଗ୍ଲାଇଡର ବୋମା ସାହାଯ୍ୟରେ ୟୁକ୍ରେନର ବିଭିନ୍ନ ସହର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୬ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ଅତି କମରେ ୩୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଏବେବି କିଛି ଲୋକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନସ୍କି ୟୁକ୍ରେନର ବିଭିନ୍ନ ସହର ଉପରେ ରୁଷ ଆକ୍ରମଣର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
Last night, search and rescue operations in Ternopil at the site where a missile struck a residential building were completed. Rescuers worked nonstop for four days. As a result of this Russian crime, 33 people were killed, including 6 children. My condolences to the families and… pic.twitter.com/Hovz4oq3px
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2025
ଜେଲେନସ୍କି X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି:
“ଗତକାଲି ରାତିରେ (ଶନିବାର) ଟେର୍ନୋପିଲର ଏକ ଆବାସିକ କୋଠାରେ ରୁଷିଆ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ସ୍ଥାନରେ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି।”
“ଉଦ୍ଧାରକାରୀମାନେ ଚାରି ଦିନ ଧରି ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ରୁଷିଆ ଅପରାଧ ଫଳରେ ଛଅ ଜଣ ଶିଶୁ ସମେତ ୩୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।”
“ମୁଁ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଛଅ ଜଣ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି।”
“ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ଥିବା ସମସ୍ତ ସେବା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି,” ଜେଲେନସ୍କି ରବିବାର ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି।”
ନିପ୍ରୋରେ ମଧ୍ୟ ବୋମା ମାଡ଼:
ରୁଷୀୟ ସେନା ମଧ୍ୟ ନିପ୍ରୋ ଉପରେ ବୋମା ପକାଇଥିଲେ। ଜେଲେନସ୍କି X ରେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ନିପ୍ରୋରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ରୁଷୀୟ ଡ୍ରୋନ୍ ଏକ ଆବାସିକ କୋଠା ନିକଟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଶିଶୁ ସମେତ ୧୪ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।”
“ମୁଁ ସମସ୍ତ ସେବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ, ନିଆଁ ଲିଭାଇଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।”
“ନିକୋପୋଲରେ, ରୁଷୀୟମାନେ ଏକ FPV ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ଶିଶୁ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।”
“ପୁଣି ଥରେ, ଆମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତାରାତି ଆବାସିକ ଏବଂ ବେସାମରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଏବଂ ଶକ୍ତି ସୁବିଧା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସପ୍ତାହ ସାରା ଜାରି ରହିଥିଲା।”
୧୦୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ:
ଜେଲେନ୍ସକି ପୋଷ୍ଟରେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ରୁଷ ୧୦୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ, ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦ ଗ୍ଲାଇଡ୍ ବୋମା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ୬୦ ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଆଜି ଆମର ପରାମର୍ଶଦାତାମାନେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର, ଜର୍ମାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ, ଏପରି ଭୟଙ୍କର ରୁଷ ଆକ୍ରମଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ପ୍ରତିରକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ଜେଲେନସ୍କି କହିଥିଲେ।
“ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆମର ସମସ୍ତ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।”