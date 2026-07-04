(VIDEO) : ଋଷୀୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ‘ହାଇ-ଭୋଲ୍ଟେଜ୍’ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ! ନ୍ୟୁୟର୍କର ୧୪୫୪ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ବିଲ୍ଡିଂ ଶୀର୍ଷରେ କିଙ୍ଗ-କଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ ପ୍ରେମ

ହାତକଟା କଳା ପୋଷାକ ଏବଂ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି, ଆଞ୍ଜେଲା ନିକୋଲାଉ ଏବଂ ଭାନ୍ୟା ବିର୍କୁସ୍ ୧,୪୫୪ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚର ଏହି ଗଗନଚୁମ୍ବୀ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ଶୀର୍ଷକୁ ଚଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜର ଏହି ସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଭିଡିଓ/ଫଟୋ ସେୟାର୍ କରିବା ସହ ସେହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଟେନା ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ।

By Priyanka Das

ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଲୋକେ କେଉଁ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରନ୍ତି, ତାହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସହର ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟିରେ। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଉଚ୍ଚ ଗଗନଚୁମ୍ବୀ ଅଟ୍ଟାଳିକା ‘ଏମ୍ପାୟାର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂ’ (Empire State Building) ଶୀର୍ଷରେ ଜଣେ ଋଷୀୟ ଦମ୍ପତି ଯେଉଁ କାରନାମା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖି ପୂରା ଦୁନିଆ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ବିନା କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ବେଲ୍ଟରେ ୧,୪୫୪ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟେନା ଉପରକୁ ଚଢ଼ି, ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଏହି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ପରସ୍ପରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହି ଦୁଃସାହସିକ ଷ୍ଟଣ୍ଟ୍‌ ପାଇଁ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହାତରେ ଗିରଫ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି।

ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଉଚ୍ଚତାରେ ‘ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା’ ଏବଂ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ

ବୁଧବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଏମ୍ପାୟାର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂର ଅବଜରଭେସନ୍ ଡେକରେ ବୁଲୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ହଠାତ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସ୍ଲିଭ୍‌ଲେସ କଳା ପୋଷାକ ଏବଂ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିବା ଦୁଇଜଣ ଆରୋହୀ ବିଲ୍ଡିଂର ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଥିବା ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଟାୱାର ଉପରେ ଚଢ଼ୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଋଷର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସହରୀ ଆରୋହୀ ଆଞ୍ଜେଲା ନିକୋଲାଉ ଏବଂ ଭାନ୍ୟା ବିର୍କୁସ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୯୯% ଲୋକ ଜାଣି ନଥିବେ ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ,…

ମସୁଦ ଅଜହରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାଫିଜ…

ଆଣ୍ଟେନାର ଲାଲ୍ ଆଲୋକ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦୁହେଁ ଏକ ବଡ଼ କଳା ବ୍ୟାନର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜନେତା ୱିଲିୟମ ଗ୍ଲାଡଷ୍ଟୋନଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ଲେଖାଥିଲା:

“ଯେତେବେଳେ ଭଲପାଇବାର ଶକ୍ତି, କ୍ଷମତାର ଅହଂକାରକୁ ହରାଇଦେବ, ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତି ପାଇବ।”

ଏହି ଐତିହାସିକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପରେ, ଦିନ ପ୍ରାୟ ୧୨:୩୦ରେ ଦୁହେଁ ଟାୱାରର ଏକ ନିମ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଭାନ୍ୟା ନିଜ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସି ଆଞ୍ଜେଲାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଆଞ୍ଜେଲା ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ମୁହଁରୁ ମାସ୍କ ହଟାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ଓ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ନିଜର ନିର୍ବନ୍ଧ ପାଳନ କରିଥିଲେ।

ହେଲିକପ୍ଟର ସହ ପହଞ୍ଚିଲା ପୋଲିସ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସିଲ

ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆତଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ବିଲ୍ଡିଂର ଅବଜରଭେସନ୍ ଡେକ୍ ଖାଲି କରିବା ସହ ଆଖପାଖର ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ନ୍ୟୁୟର୍କ ପୋଲିସ (NYPD)ର ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଚକ୍କର କାଟି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲା। ପରେ ଦମ୍ପତି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନା କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା।

ଅତି ବିପଜ୍ଜନକ ଥିଲା ଏହି ଷ୍ଟଣ୍ଟ୍‌: ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ମୃତ୍ୟୁ!

ସିବିଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍‌ର ପୂର୍ବତନ ଚିଫ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜନ୍ କ୍ଲିଅରୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଆଣ୍ଟେନାରେ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ବିନା ଚଢ଼ିବା ଆତ୍ମଘାତୀ ସଦୃଶ। ଏଥିରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଲାଇଭ ଟେଲିଭିଜନ-ରେଡିଓ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ନେଇପାରେ। ବିଲ୍ଡିଂର ମୁଖପାତ୍ର ଏହାକୁ ଏକ ‘ଅନଧିକୃତ ଘଟଣା’ ବୋଲି କହିବା ସହ ମଜାକିଆ ଢଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ସେମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ, ତେବେ କମ୍ପାନୀର $୧,୦୦୦ ର ‘ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍’ ନେଇ ଆଇନଗତ ଭାବେ ଏଠାରେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିପାରିଥାନ୍ତେ!

ସର୍କସ କଳାକାର ବାପା କହିଲେ– “ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କ’ଣ ଅଛି?”

ଆଞ୍ଜେଲାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ତଥା ଋଷର ସର୍କସ କଳାକାର ଦ୍ମିତ୍ରୀ ନିକୋଲାଉ ଝିଅର ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ରଏଟର୍ସକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଯେକୌଣସି ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଛାତ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା। ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଛାତ ଉପରକୁ ଚଢ଼େ, ତେଣୁ ଝିଅ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ।”

ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ ଅଟନ୍ତି ଏହି ଦମ୍ପତି

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଆଞ୍ଜେଲା ଏବଂ ଭାନ୍ୟା ବିଶ୍ୱର ଜଣାଶୁଣା ‘ରୁଫ୍‌ଟପର୍‌’। ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋର ବେ ବ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ମାଲେସିଆର ମେରଡେକା ୧୧۸ (ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ବିଲ୍ଡିଂ) ଚଢ଼ି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ “Skywalkers: A Love Story” ନାମକ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ୧୯୯୪ରେ ‘ଫ୍ରେଞ୍ଚ ସ୍ପାଇଡର୍-ମ୍ୟାନ୍’ ଆଲେନ୍ ରବର୍ଟ ଏହି ବିଲ୍ଡିଂ ଚଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ‘କିଙ୍ଗ କଙ୍ଗ’ ସିନେମାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଲ୍ଡିଂର କ୍ରେଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

୯୯% ଲୋକ ଜାଣି ନଥିବେ ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ,…

ମସୁଦ ଅଜହରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାଫିଜ…

ଏବେ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ମାତ୍ର ୩ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ…

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ…

1 of 30,558