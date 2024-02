ରୁଷ ବିରୋଧୀଦଳର ନେତା ଆଲେକ୍ସାଇ ନାଭାଲନିଙ୍କ ପରଲୋକ, ଜେଲରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜେଲରେ ଥିବା ରୁଷର ବିରୋଧୀଦଳର ନେତା ଆଲେକ୍ସୀ ନାଭାଲନିଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ୟାମାଲୋ-ନେନେଟସ୍ ଅଞ୍ଚଳର କାରାଗାର ସେବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ନାଭାଲନି ରୁଷର ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଜଣେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନାଭାଲନି ଜେଲରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା। ସେ ଏ ବିଷୟରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଚେତନା ଫେରି ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ନାଭାଲନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ହେଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ପ୍ରକୃତ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ।

ଏହାପୂର୍ବରୁ ନାଭାଲନିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ, ତାଙ୍କୁ ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ସାଇବରିଆରେ ବିଷ ଦେଇ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ରୁଷ ସରକାର ଏହି ବିବୃତ୍ତିକୁ କେବଳ ଗୁଜବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାୟୁ ଏଜେଣ୍ଟରେ ବିଷ ଦିଆଯାଇଥିବା କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଜେଲରୁ ନିଖୋଜ ହେବାର ଗୁଜବ ମଧ୍ୟ ବହୁଥର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

Jailed Russian opposition leader Alexei Navalny is dead, reports Reuters citing the prison service of the Yamalo-Nenets region where he had been serving his sentence.

