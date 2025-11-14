ଆଉ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ରୁଷିଆ; ଏବେ ଧ୍ବଂସ କରିଦେବ ଏହି ଦେଶକୁ, ରୁଷିଆରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପୁଟିନ ସେନା ବି ଜବାବ ପାଇଁ ରେଡି…

ବଢୁଛି ରୁଷିଆ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ...

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବଢୁଛି ରୁଷିଆ-ୟୁକ୍ରେନ ଲଢେଇ। ରାଗ ସୁଝାଇବା ପାଇଁ ରୁଷିଆର ତୈଳ ରିଫାଇନାରି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ୟୁକ୍ରେନ। ରୁଷିଆରେ ଖେଳିଗଲା ହଇଚଇ।

ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଲଗାତାର  ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ରୁଷିଆକୁ ଆଜି ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ସେନା। ରୁଷିଆର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସୁଦୃଢ କରିବାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଥାଏ ଏଠାରେ ଥିବା ଅଏଲ ରିଫାଇନାରୀ।

ଏପରିକି ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ କରି ରୁଷିଆ ଦେଶ କୋଟି କୋଟି ଆୟ କରେ। ଯାହାକି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବଢାଇଥାଏ। ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତିୁ ଏହି ଅଏଲ ରିଫାଇନାରୀ ଗୁଡିକ ରୁଷିଆ ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାରୀ ସେତିକି ଘାତକ ମଧ୍ୟ।

ଯଦି ରୁଷିଆରେ ଥିବା ସବୁ ଅଏଲ ରିଫାଇନାରୀ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଯେଗେ ୟୁକ୍ରେନ ଆକ୍ରମଣ କରେ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ରୁଷିଆର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେବ।

ତେଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଏହା ସହଜରେ ଲିଭିବ ନାହିଁ। ଓ ଏହା ରୁଷିଆର ଏକାଧିକ ସହରକୁ ନଷ୍ଟ କରିୁଦେବ। ତେବେ ୟୁକ୍ରେନ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଆଜି ରୁଷିଆର ଏକ ରିଫାଇନାରୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରୁଷିଆରେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟାନକ ହୋଇଛି।

ଆଉ କୁହାଯାଉଛି କି ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଯାହା ୟୁକ୍ରେନ ସହ୍ଯ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ଲଢେଇ ଆହୁରୀ ଭୀଷଣ ହେବ।

