ଋତୁରାଜଙ୍କ ଶତକ ପାଇଁ ହାରିଲା କି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ? ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋରଦାର, ଆଗରୁ ରହିଛି ବି ପ୍ରମାଣ
ରାୟପୁର: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଶତକ ହାସଲ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ। ଆଉ ଯଦି ଶତକ ହାସଲ ପରେ ବିଜୟ ମିଳିଯାଏ, ତେବେ ଖୁସି ଆହୁରି ଦୁଇଗୁଣ ବଢିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶତକ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ବିଶେଷକରି ଯଦି ଏହା ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ଆସେ, ତେବେ ପରାଜୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ।
ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କିଛି ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଗାୟକୱାଡ ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାରିଗଲା, ଏବଂ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ।
ପରାଜୟ ଆଣିଲା ଗାୟକୱାଡଙ୍କ ପ୍ରଥମ ODI ଶତକ
ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ODI ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର 3 ରେ ରାୟପୁରରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 358 ରନ କରିଥିଲା। ବିରାଟ କୋହଲି କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ, 102 ରନ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇଗଲା କାରଣ ରୁତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ ତାଙ୍କ ODI କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଯାହା ମାତ୍ର 77 ବଲ୍ ରେ ଆସିଥିଲା। ଗାୟକୱାଡ 83 ବଲରେ 105 ରନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 12 ଚୌକା ଏବଂ 2 ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା।
ତଥାପି, ଗାୟକୱାଡ ଏହି ଶତକ ସହିତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବିଜୟୀ କରିବାକୁ ଆଶା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳ ଭିନ୍ନ ଥିଲା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 4 ୱିକେଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 359 ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା, ଯାହା ଭାରତରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ମିଳିତ ସର୍ବାଧିକ ରନ ଚେଜ୍। ଏହିପରି, ଗାୟକୱାଡଙ୍କ ଶତକ ବିଜୟ ଆଣି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଗାୟକୱାଡଙ୍କ ଶତକ ପରାଜୟର କାରଣ ହୋଇଛି।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷତି ସହିଛି
ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଗାୟକୱାଡଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତକ ଥିଲା, ଏବଂ ଉଭୟ ପରାଜୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା, ଉଭୟ ରେକର୍ଡ ରନ ଚେଜ୍ ସହିତ। ପୂର୍ବରୁ, ନଭେମ୍ବର 28, 2023 ରେ, ଗୌହାଟିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ଗାୟକୱାଡ 123 ରନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶତକ ଥିଲା। ତଥାପି, ଗ୍ଲେନ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲଙ୍କ ଶତକ ଯୋଗୁଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 223 ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହା ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଟି20 ରେ ସର୍ବାଧିକ ସଫଳ ରନ ଚେଜ୍।
IPL ରେ ଗାୟକୱାଡଙ୍କ ଶତକର କାହାଣୀ ସମାନ
କେବଳ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ନୁହେଁ, IPL ରେ ଗାୟକୱାଡଙ୍କ ଶତକର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ସମାନ। 18 IPL ସିଜିନ୍ ଇତିହାସରେ, ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ 10 ଶତକ ହାସଲ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଦଳ କେବଳ ଦୁଇଥର ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଶତକ ଏହି ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ହିଁ ଦେଇଥିଲେ।