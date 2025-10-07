ଏହି ଦୁର୍ଦଶ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲା BCCI, ନା ଟେଷ୍ଟ ନା ୱାନଡେ’ରେ ମିଳୁଛି ଜାଗା…
ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଛଅଟି ଦିନିକିଆ ଖେଳିଛନ୍ତି, 115 ରନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଛୋଟ ODI କ୍ୟାରିୟରରେ, ଗାୟକୱାଡ 19.16 ହାରାହାରି ଏବଂ 73.24 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ରେ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳୁଛି। ଏହି ସମୟରେ, ବିସିସିଆଇ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ମାସରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ତିନୋଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳିବ। ଏହି ସମୟରେ, ଜଣେ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଏହି ତିନୋଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟିର ଅଂଶ ନୁହଁନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବିସିସିଆଇ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଇଛି। ଆମେ ରୁତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ଯିଏ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉନାହିଁ।
8ଟି ଦିନିକିଆ ଖେଳିଛନ୍ତି
ରୁତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ ଅକ୍ଟୋବର 2022 ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଦିବସୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦିନିକିଆ ଏକ ବର୍ଷ ପରେ, ଡିସେମ୍ବର 2023 ରେ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତୀୟ ଏକ ଦିବସୀୟ ଦଳରୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି।
ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଏବେ, T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଗାୟକୱାଡ 2021 ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ 2024 ଜୁଲାଇରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଏହି ଫର୍ମାଟରୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି।
ଗାୟକୱାଡ 23 ଟି T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ 633 ରନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ ଚାରୋଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେ 39.56 ହାରାହାରି ଏବଂ 143.53 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ, T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ତାଙ୍କ ନାମର ନିକଟତର କେହି ନାହାନ୍ତି।
ଅଧିନାୟକ CSK
ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ କିଛି ସମୟ ଧରି IPL ରେ ତାଙ୍କ ଦଳ, ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ ସିଜନରେ, ସେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ସେ ପୁନରାଗମନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
ଗାୟକୱାଡଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏମଏସ ଧୋନି ସିଏସକେର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନଥିଲା। ସିଏସକେର ସ୍ୱଭାବକୁ ବିଚାର କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଖରାପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଗାୟକୱାଡ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଫେରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ନା ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ।