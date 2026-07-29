KKRକୁ କମ୍‌ବ୍ୟାକ୍ କଲେ ଟେନ୍ ଡୋଏସ୍କାଟେ, ମିଳିଲା ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ

ପୂର୍ବତନ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟର ରାୟାନ୍ ଟେନ୍ ଡୋଏସ୍କାଟେଙ୍କୁ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR)ର କ୍ରିକେଟ୍ ରଣନୀତି ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

By Shiv Sankar Singh

କୋଲକାତା: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ସହକାରୀ କୋଚ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପରେ ରାୟାନ୍ ଟେନ୍ ଡୋଏସ୍କାଟେଙ୍କୁ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR)ର କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ଟେନ୍ ଡୋଏସ୍କାଟେ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ ଟି. ଦିଲୀପ ଏବେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଭାବେ ଆଉ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ବିସିସିଆଇ (BCCI) ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯିବ ନାହିଁ।

ପୂର୍ବତନ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟର୍ ଟେନ୍ ଡୋଏସ୍କାଟେ ଏବେ KKR ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜରେ ନୂଆ ଭୂମିକା ନେବେ। ସେ ଦଳର କ୍ରିକେଟ୍ ରଣନୀତି, ପ୍ରତିଭା ଚୟନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ KKR ଟିମ୍‌ର ବିକାଶ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଖିବେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ମିଳିଲା କଟା ମୁଣ୍ଡ, ହତ୍ୟା…

କମୁଛି ସୁନା ଦର, ଗ୍ରାହକ ଖୁସ କିନ୍ତୁ…

ସେ ସ୍କାଉଟିଂ, ଖେଳାଳି ଚୟନ, ଦଳ ଗଠନ ଯୋଜନା ଏବଂ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଭଳି ରଣନୀତିକ କାର୍ଯ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ।

Uttarakhand Govt.

ଟେନ୍ ଡୋଏସ୍କାଟେ KKRର ବିଭିନ୍ନ କୋଚିଂ ଟିମ୍ ସହ କାମ କରି ଏକ ସମାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଖେଳ ଶୈଳୀ ଗଢ଼ିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏହା ସହ ସେ କାରିବିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (CPL)ର ଟ୍ରିନବାଗୋ ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ, ILT20ର ଆବୁଧାବି ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଏବଂ MLCର ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପାଇଁ ସହକାରୀ କୋଚ୍ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବେ।

KKR ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିବୃତିରେ ଟେନ୍ ଡୋଏସ୍କାଟେ କହିଛନ୍ତି, “ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍‌ର କୋଚିଂ ଓ ଆନାଲିଟିକ୍ସ ଟିମ୍ ସହ କାମ କରିବାର ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ସୁଯୋଗ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଖେଳାଳି ଚୟନ ଓ ବିକାଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ସହ ଦୀର୍ଘମିଆଦି କ୍ରିକେଟ୍ ରଣନୀତି ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ।”

ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ସ୍ପୋର୍ଟସର ସିଇଓ ଭେଙ୍କି ମହୀଶୂର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟେନ୍ ଡୋଏସ୍କାଟେଙ୍କର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କୁ ଏହି ଭୂମିକା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଛି।

ଟେନ୍ ଡୋଏସ୍କାଟେ KKRର ୨୦୧୨ ଓ ୨୦୧୪ ଆଇପିଏଲ୍ ବିଜୟୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ୨୦୨୪ରେ KKR ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆଇପିଏଲ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ସମୟରେ ସେ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍‌ର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ମିଳିଲା କଟା ମୁଣ୍ଡ, ହତ୍ୟା…

କମୁଛି ସୁନା ଦର, ଗ୍ରାହକ ଖୁସ କିନ୍ତୁ…

ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଗିରଫ ହେଲା ଟପ୍…

ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ…

1 of 30,478