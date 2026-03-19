Iran-US War: ଆମେରିକାର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଡେଇଁଲା ଇରାନ୍! ମନ୍ତୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରେ ଉଡ଼ିଲା ଡ୍ରୋନ୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ହଇଚଇ
ଆମେରିକାରେ ହାଇଆଲର୍ଟ! ମନ୍ତୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରେ ଉଡ଼ିଲା ଡ୍ରୋନ୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ହଇଚଇ
ୱାଶିଂଟନ: ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆମେରିକାରେ ହାଇଆଲର୍ଟ । ୱାଶିଂଟନ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଡ୍ରୋନ । ଦୁଇ ମନ୍ତୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରେ ଉଡ଼ିଲା ଡ୍ରୋନ । ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଉଡ଼ୁଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏନେଇ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେପଟେ ହ୍ବାଇଟ ହାଉସ ଡାକିଲା ଜରୁରୀ ବୈଠକ ।
ଏହି ଡ୍ରୋନଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନିକଟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯାହା ଅନେକ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଏହି ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟି ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଏବଂ ପିଟ୍ ହେଗସେଥ୍ ଭଳି ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଘଟଣା ପରେ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସମସ୍ତ ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ସାରା ଆମେରିକାରେ ଏକ ହାଇଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଡ୍ରୋନଗୁଡ଼ିକ ଫୋର୍ଟ ଲେସଲି ଜେ. ମ୍ୟାକନାୟାର ଉପରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା – ଯେଉଁଠାରେ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ପିଟ୍ ହେଗସେଥ୍ ବାସ କରନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଡ୍ରୋନର ଉତ୍ସ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ୱାଶିଂଟନରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେରିକାର ସେନା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ାଇଛି। ଏହି ଡ୍ରୋନ ଦେଖାଯିବା ଏପରି ସମୟରେ ଘଟୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ବରିଷ୍ଠ ଇରାନୀ ନେତାମାନେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଇରାନ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛି ।