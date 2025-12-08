ପାକିସ୍ତାନର ତଣ୍ଟି ଚିପିଦେଲେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କର, ବିଳିବିଳେଇଲାଣି ପୁରା ଦେଶ

ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା - 'ଆମେ ଆମ ସେନା ଉପରେ ଗର୍ବିତ'।

By Subhasmita Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରବିବାର (ଡିସେମ୍ବର ୭, ୨୦୨୫) ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଏହି ବୟାନକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଏହାର ସାମରିକ ବାହିନୀ।

ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ବୟାନକୁ ଉତ୍ତେଜକ, ଭୁଲ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ବୋଲି କହିଛି। ସୂଚନାନୂସାରେ, ଜୟଶଙ୍କର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।

ପାକିସ୍ତାନ କଣ କହିଲା:

ପାକିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ତାହିର ଆନ୍ଦ୍ରାବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଏବଂ ନିନ୍ଦା କରେ।

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏବଂ ଏହାର ସାମରିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାର ଦୃଢ଼ ସ୍ତମ୍ଭ। ଆନ୍ଦ୍ରାବି ଭାରତ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର କ’ଣ କହିଥିଲେ:

ଜୟଶଙ୍କର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସ ଲିଡରସିପ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, ଏବଂ ଏହିଠାରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ।

ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେପରି ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଭଲ ସାମରିକ ନେତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଏତେ ଭଲ ନୁହଁନ୍ତି। ସେ ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ କଥା କହୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି।

ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କଲା:

ଆନ୍ଦ୍ରାବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେ ମାସରେ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ, ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ଯେକୌଣସି ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜବାବ ଦେବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ସେ ଏହାକୁ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।

ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିଲା:

ଭାରତର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ବିଷୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିତର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ମେ ୭ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅପରେସନ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର (ପିଓକେ)ରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା।

ଏହା ପହଲଗାମ୍ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୨୬ ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଚାରି ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଅପରେସନ୍ ପରେ, ଉଭୟ ଦେଶ ମେ ୧୦ ତାରିଖରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ।

ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏପି ସିଂହଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆକ୍ରମଣରେ ଅନେକ F-16 ସମେତ ଅତି କମରେ ୧୨ରୁ ଅଧିକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ବିମାନ ନଷ୍ଟ କିମ୍ବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

