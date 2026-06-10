ସାୟୋନୀ, ରଚନା, ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କ ସମେତ ଏହି ୨୦ ସାଂସଦ ମମତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଧୋକା
ମାଲା ରୟ, ୟୁସୁଫ୍ ପଠାନ, ସାୟନୀ ଘୋଷ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସିହ୍ନାଙ୍କ ସମେତ ୨୦ ଜଣ ସାଂସଦ ଏକ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏଥିସହିତ ସେମାନେ NDA (ଏନଡିଏ) ମେଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଢଳୁଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୟୁସୁଫ୍ ପଠାନ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସିହ୍ନା, କାକୋଲି ଘୋଷ ଦସ୍ତିଦାର ଏବଂ ସାୟୋନୀ ଘୋଷଙ୍କ ସମେତ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମସି)ର ୧୯ ଜଣ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଠ (ଏନଡିଏ) ସହ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରି ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। କାକୋଲି ଘୋଷ ଦସ୍ତିଦାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦମାନେ ଏକ ପୃଥକ ସଂସଦୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରି ଏନଡିଏକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
୧. ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସିହ୍ନା (ଆସାନସୋଲ),
୨. କାକୋଲି ଘୋଷ (ବାରାସାତ),
୩. ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାସୁନିଆ (କୋଚବିହାର),
୪. ଖଲିଲୁର ରହମାନ (ଜଙ୍ଗୀପୁର)
୫. ୟୁସୁଫ ପଠାନ (ବେହରାମପୁର)
୬. ଆବୁ ତାହିର ଖାନ (ମୁର୍ଶିଦାବାଦ)
୭. ପାର୍ଥ ଭୌମିକ (ବ୍ୟାରକପୁର)
୮. ବାପି ହାଲଦାର (ମଥୁରାପୁର)
୯. ସାୟୋନୀ ଘୋଷ (ଯାଦବପୁର)
୧୦. ମାଲା ରାୟ (କୋଲକାତା ଦକ୍ଷିଣ)
୧୧. ମିତାଲି ବାଗ (ଆରାମବାଗ)
୧୨. ଦୀପକ ଅଧିକାରୀ (ଘାଟାଲ)
୧୩. କାଳୀପଦ ସୋରେନ (ଝାଡ଼ଗ୍ରାମ)
୧୪. ଜୁନ୍ ମାଲିଆ (ମେଦିନୀପୁର)
୧୫. ଅରୂପ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ (ବାଙ୍କୁଡ଼ା)
୧୬. ଶର୍ମିଲା ସରକାର (ବର୍ଦ୍ଧମାନ ପୂର୍ବ)
୧୭. ଅସିତ କୁମାର ମାଲ (ବୋଲପୁର)
୧୮. ଶତାବ୍ଦୀ ରାୟ (ବୀରଭୂମ)
୧୯. ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ (ହୁଗୁଳି)
୨୦. ପରଶୁନ ବାନାର୍ଜୀ (ହୋୱଡା)
ବେଙ୍ଗଲ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଥିବା ଘୋଷ ଦସ୍ତିଦାର ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ (MP)। ତାଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ରାଜନୈତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବଦଳିବାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ବୋଲି ବହୁଳ ଭାବରେ ଧରିନିଆଯାଉଛି। ଦଳର ସରକାରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶୋଭନଦେବ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ବଦଳରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ୫୮ ଜଣ ବିଧାୟକ (MLA) ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ବହିଷ୍କୃତ ବିଧାୟକ ଋତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ସମର୍ଥନ କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି ସଂସଦୀୟ ବିବାଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୫୮ ରୁ ବଢ଼ି ୬୪ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।