କୋଟି କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାଣୀ TMC ର ଏହି ସୁନ୍ଦରୀ ସାଂସଦ, ଖାଲି ମାସକୁ ଦରମା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ !

କୋଟି କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାଣୀ TMC ର ଏହି ସୁନ୍ଦରୀ ସାଂସଦ, ଖାଲି ମାସକୁ ଦରମା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ !
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନର ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶରେ, ସାୟନୀ ଘୋଷ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଧିକ ଭାଇରାଲ ହେଉଛନ୍ତି।
ଏକଦା ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ସାୟନୀ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରେ ଯାଦବପୁର ଆସନରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, ଲୋକମାନେ ସାଂସଦ ଭାବରେ କେତେ ଦରମା ପାଆନ୍ତି ତାହା ବହୁ ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା।
ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଭାବରେ, ସିଆନି ଘୋଷ ପ୍ରତି ମାସରେ ₹୧୨୪,୦୦୦ ମୂଳ ଦରମା ପାଆନ୍ତି। ଏହା ଭାରତର ସମସ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ଦରମା। ନିକଟରେ, ସରକାର ସାଂସଦଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତା ୨୪% ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।
ଭତ୍ତାରୁ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି: ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଦରମା ସହିତ, ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ମାସିକ ଆୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ସିଆନି ଘୋଷ ପ୍ରତି ମାସରେ ₹୮୭,୦୦୦ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଭତ୍ତା ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।
ଏହା ସହିତ, ସେ ପ୍ରତି ମାସରେ ₹୭୫,୦୦୦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି, ଯାହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କଭର କରେ। ଏହି ଭତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ସାଂସଦମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ।
ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଦୈନିକ ଭତ୍ତା: ଯେତେବେଳେ ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ଚାଲୁଥାଏ କିମ୍ବା କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ସାଂସଦମାନେ ଦୈନିକ ₹୨,୫୦୦ଉପସ୍ଥିତି ଭତ୍ତା ପାଆନ୍ତି। ଏହି ଭତ୍ତା କେବଳ ସେହି ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଯେଉଁଦିନ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସଂସଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି।
ସାୟନୀ ଘୋଷଙ୍କ ମୋଟ ଆୟ: ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନୀ ଶପଥପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ସାୟନୀ ଘୋଷ ୨୦୨୨-୨୩ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ପ୍ରାୟ ₹୪.୭ ଲକ୍ଷ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ₹୯୧.୯ ଲକ୍ଷ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।
ସାୟନୀ ଘୋଷଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ୨୦୨୧ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେବା ଠାରୁ ଆଜି ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ଟିଏମସି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ଯାଦବପୁରରୁ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ତାଙ୍କୁ ବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୁବ ଚେହେରା ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କରିଦେଇଛି।