ଉଦ୍ଧବ ଓ ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କଲେ ସଚିନ

ଉଦ୍ଧବ ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି)ର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସଚିନ ଅହୀର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଶିବସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି

By Manoranjan Sial

ମୁମ୍ବାଇ: ଉଦ୍ଧବ ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଆଜି କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିବସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସଚିନ ଅହୀର। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି; ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ସାଥୀରେ ଥିଲୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଅଲଗା ହେଲୁ, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଓ ସୁବିଧାବାଦୀ କେମିତି ହେଲୁ?

ଉଦ୍ଧବ ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି)ର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସଚିନ ଅହୀର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଶିବସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନ ପରିଷଦର ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଦ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ସଚିନ ଆଜି ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ତୀବ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି।

ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ସଚିନ କହିଛନ୍ତି; ମୋତେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ଜଣେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର କଥା। ଏବେ ସିନ୍ଦେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ, ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିର ସହ ତୁଲାଇବି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରାସ୍ତାରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ…

ବାଲେନ ଶାହଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ୩୫୨୫୭ ନାବାଳକ…

ଠାକରେ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମାଲୋଚନା ଉପରେ ସଚିନ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି; ଏହା ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଥୀରେ ଥିଲୁ, ଆମକୁ ଭଲ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମେ ରାସ୍ତା ଅଲଗା କଲୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବୋଲି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ କେବେ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବାର ଅଧିକାର କେମିତି ପାଇଲେ?

ରାଉତଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ

ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ, ସଚିନଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ସଚିନ କହିଛନ୍ତି; ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ କଣ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନଥିଲି? ଯଦି ସେତେବେଳେ ନଥିଲି, ତେବେ ଏବେ କେମିତି ହୋଇଗଲି? ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଓ ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରିଥିଲି।

ପୁଣେରେ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ କରିବାର ଦାବି

ସଚିନ କହିଛନ୍ତି; ୟୁବିଟିରେ ଥିବାବେଳେ ମୁଁ ପୁଣେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଳର ସଂଗଠନ ଠିଆ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି। ମୋତେ ସେଠାରେ ସାଂଗଠନିକ କାର‌୍ୟ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା। କର୍ପୋରେଟର, ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାମ କରିଥିଲି। ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଅସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। ବରଂ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ମୋ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ।

You might also like More from author
More Stories

ରାସ୍ତାରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ…

ବାଲେନ ଶାହଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ୩୫୨୫୭ ନାବାଳକ…

ବକେୟା ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା…

ସିନ୍ଧୁ ଜଳକୁ ନେଇ ଭାରତ ଦେଖାଇଲା ଆଖି,…

1 of 17,428