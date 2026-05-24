ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସଫଳତାରେ ଗର୍ବିତ ବାପା ସଚିନ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବାଣ୍ଟିଲେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ବାର୍ତ୍ତା
ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ନିଜ ପୁଅର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟସ୍ (LSG) ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଶେଷରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବାପା ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ପୂରା ସିଜିନ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ, ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ବିପକ୍ଷ ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚରେ LSG ପାଇଁ ନିଜର ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଦଳ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା, ତଥାପି ଅର୍ଜୁନ ନିଜର ଶାନ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ।
ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ, ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ନିଜ ପୁଅର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ସିଜିନର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସକାରାତ୍ମକ ରହି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଏହି କ୍ରିକେଟ୍ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଜଣକ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭୂମି ସହ ସଂଲଗ୍ନ ରହିବାକୁ ଏବଂ ଖେଳକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଚିନଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଏଭଳି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।
ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଆଇପିଏଲ୍ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଧାନତଃ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଗତି କରିଛି। ୨୦୨୨ ରୁ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସରେ ରହିବା ସମୟରେ, ଏକାଧିକ ସିଜିନ୍ ଦଳରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଳ୍ପ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ୍ ପାଇଁ LSG ରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସିଜିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବେଞ୍ଚରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ସେତେବେଳେ LSG ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ଆଉଟ୍ ହୋଇସାରିଥିଲା।
LSG ଅଧିନାୟକ ଋଷଭ ପନ୍ତ ପାୱାରପ୍ଲେ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବୋଲିଂ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ବାମହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହଜନକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ:
ସେ ଏକ ଚମତ୍କାର ବାଉନ୍ସର ବଲ୍ ପକାଇ ପ୍ରଭସିମରନ୍ ସିଂହଙ୍କୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇଥିଲେ।
ନିଜର ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ସେ ମାତ୍ର ଚାରି ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ।
ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦେଖାଇଥିଲେ।
ତେବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ପେଲରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ଏତେ ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅର୍ଜୁନ ଏକ ଦମଦାର ୟର୍କର ବଲ୍ ପକାଇ ପ୍ରଭସିମରନ୍ ସିଂହଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ LSG ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ମୋଟ ଉପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଚାରି ଓଭର ବୋଲିଂ କରି ୩୬ ରନ୍ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଏଭଳି ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟସ୍ (LSG) ପୁଣି ଏକ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହି ନିଜର ଅଭିଯାନ ଶେଷ କରିଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ର ଶୀର୍ଷକ୍ରମର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ସହଜରେ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିନେଇଥିଲେ। ତଥାପି, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଏହି ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚଟି ମ୍ୟାଚର ଅନ୍ୟତମ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇ ରହିଗଲା, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ସଚିନ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ନିଜ ପୁଅର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମର୍ପଣକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।