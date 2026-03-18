କାହିଁକି ODIରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ସଚ୍ଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର୍, BCCI କହିଲା ସତ, କ୍ୟାରିୟର ଶେଷ କରିଥିଲା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କଲ୍
Sachin Tendulkar ODI: ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ‘କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ’ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର ଖେଳରୁ ଅବସର ନେବାର ଏକ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅନେକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଏବେ ବି ସଚିନଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି।
୨୦୧୧ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସଚିନ୍ ୧୯୯୦ ଏବଂ ୨୦୦୦ ଦଶକରେ ଭାରତକୁ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୨ରେ ଏସିଆ କପ୍ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ଶେଷ ଦିନିକିଆ (ODI) ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ୨୨ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୧୨ରେ ସେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ODI ଫର୍ମାଟକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ।
ସନ୍ଦୀପ ପାଟିଲଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI)ର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ସନ୍ଦିପ୍ ପାଟିଲ୍, ସଚିନଙ୍କ ODI କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୧୩ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପରେ ‘ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର’ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବିସିସିଆଇ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବଦଳ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ୨୦୧୨ ମସିହାରେ, ସଚିନ ODI କ୍ରିକେଟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳିବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ, ସଚିନ କେବଳ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିଲେ।
ପାଟିଲଙ୍କ ଫୋନ ବଦଳେଇଥିଲା ସବୁକିଛି
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ସନ୍ଦୀପ ପାଟିଲ ସଚିନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଲେ, “ତୁମର ଯୋଜନା କ’ଣ?” ସଚିନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “କାହିଁକି?” ପାଟିଲ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଚୟନ କମିଟି ତାଙ୍କ ବଦଳ ଖୋଜୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ସଚିନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ପ୍ରତିବଦଳରେ ପଚାରିଲେ, “ତୁମେ ଗମ୍ଭୀର କି?” ପାଟିଲ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ହଁ।”
ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ, ପାଟିଲ ଘଟଣାଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ: “ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଶେଷ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ସଚିନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲୁ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଖେଳିବା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେଲୁ, ‘ଠିକ୍ ଅଛି।'”