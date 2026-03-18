ସାହାରାରେ ଫସିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କି? ଏବେ ହିଁ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ମିଳିବ ୧୦ ଲକ୍ଷ
Sahara India: ଯେଉଁ ନିବେଶକମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫସି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ଵପୁର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଟଙ୍କା ହରାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ସୂଚନା ସଂଶୋଧନ କରି ପୁନଃ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦାବି ଦାଖଲ କରିବା ପରେ, ଦେୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୪୫ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏଥର ସର୍ବାଧିକ ରିଫଣ୍ଡ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ନିବେଶକମାନେ ଏବେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି କରିପାରିବେ।
ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି କ’ଣ?
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାହାରା ରିଫଣ୍ଡ ପୋର୍ଟାଲରେ ନିବେଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୁନଃସବମିସନ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୋର୍ଟାଲ୍ ବ୍ୟବହାର ସେହି ଲୋକମାନେ କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବାର ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଥିଲେ।
ତେବେ ନିବେଶକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି।
୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି କରିପାରିବେ
ସରକାର ଏବେ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ପୁନଃ ଦାଖଲ କରିବାର ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ, କେବଳ କମ୍ ପରିମାଣର ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିସ୍ତାରିତ ପରିସର ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ ନିବେଶକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୂଚନା ସଂଶୋଧନ କରି ପୁନଃ ଆବେଦନ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପ୍ରାୟ ୪୫ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯିବ । ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଦେୟ ପାଇବେ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ।
ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ
ରିଫଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଶକଙ୍କର ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଏହା ସହିତ, ନିବେଶ ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। କେବଳ ତା’ପରେ ଦାବି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଆବେଦନ ଯାଞ୍ଚ ସାଧାରଣତଃ ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ତା’ପରେ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଏ।