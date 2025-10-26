ରାଜଧାନୀରେ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଏହି କାର୍ଡ ; କିପରି କରିବେ ଆବେଦନ ଜାଣନ୍ତୁ…
ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ସହେଲି ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଡ କେବଳ DTC ଏବଂ କ୍ଲଷ୍ଟର ବସ୍ରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ରାଜଧାନୀରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ଯେପରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିକଟରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ସହେଲି ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କମନ୍ ମୋବିଲିଟି କାର୍ଡ (NCMC) ଅଧୀନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଡ କେବଳ DTC ଏବଂ କ୍ଲଷ୍ଟର ବସ୍ରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ।
କିଏ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ:ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ମହିଳା ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ, ସୁଗମ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନର ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାର୍ଡ ହଜିଗଲେ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜାରିକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଏହାର ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଆଧାରରେ ଏକ ବଦଳ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ।
ଏହି କାର୍ଡ ସମସ୍ତ DTC ଏବଂ କ୍ଲଷ୍ଟର ବସ୍ରେ ୧୨ବର୍ଷ ଏବଂ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସର ମହିଳା ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରଙ୍କୁ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିବ। କାର୍ଡରେ ଧାରକଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ରହିବ।
କାର୍ଡ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ କ’ଣ?
ଆବେଦନକାରୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ ୧୨ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକଣାର ଏକ ବୈଧ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ସହେଲି ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ:
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ DTC ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଆପଣଙ୍କୁ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ମନୋନୀତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ KYC ଯାଞ୍ଚ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ।
KYC ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡକୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପଞ୍ଜିକୃତ ଠିକଣାକୁ ପଠାଇବ।
କେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ:
ଆଧାର କାର୍ଡ
ପାନ କାର୍ଡ
ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାସସ୍ଥାନର ପ୍ରମାଣପତ୍ର
ପାସପୋର୍ଟ ଆକାର ଫଟୋ
ବ୍ୟାଙ୍କ-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ KYC
ଆପଣ DTC ଏବଂ କ୍ଲଷ୍ଟର ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ:ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ସହେଲି ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡକୁ DTCର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭଡ଼ା ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରଣାଳୀ (AFCS) ମାଧ୍ୟମରେ ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଟପ୍-ଅପ୍ ପରେ, କାର୍ଡକୁ ପରିବହନର ଅନ୍ୟ ପଦ୍ଧତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା କେବଳ DTC ଏବଂ କ୍ଲଷ୍ଟର ବସ୍ ପାଇଁ ସୀମିତ।