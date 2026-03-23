ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନର ଖେଳାଳିମାନେ ଏକାଠି ଜିତିଲେ ଟ୍ରଫି; ଫ୍ୟାନ୍ସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ହେଲା ଏ ଚମତ୍କାର

ICC Players of the Month ପ୍ରକାଶିତ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ICC ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ICC ମାସର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଉଭୟର ଖେଳାଳିମାନେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି।

ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟରେ, ପାକିସ୍ତାନର ଓପନର ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ କରିଥିଲେ। ମହିଳା କ୍ରିକେଟରେ, ଏହି ପୁରସ୍କାର ଅରୁନ୍ଧତୀ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଫେବୃଆରୀରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟି୨୦ ସିରିଜରେ ଏହି ଡାହାଣହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।

ପାକିସ୍ତାନର ଓପନର ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ଦଳ ସୁପର ଏଟ୍ ଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଛଅଟି ଇନିଂସରେ ୭୬.୬ ହାରରେ ୩୮୩ ରନ କରିଥିଲେ। ଫରହାନ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଦୁଇଟି ଶତକ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୧୮ଟି ଛକା ଏବଂ ୩୭ଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ସାହିବଜାଦାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ୧୬୦ ରୁ ଅଧିକ ଥିଲା।

ଏହି କାରଣରୁ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅରୁନ୍ଧତୀ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ମାସର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହି ସିରିଜର ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଆଠଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ସିଡନୀରେ ସେ ଚାରି ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୨୨୨ ରନ ଦେଇ ଚାରିଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ସେ କାନବେରା ଟି-୨୦ରେ ଦୁଇଟି ଏବଂ ଆଡିଲେଡ୍ ଟି-୨୦ରେ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।

ମାସର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଭାରତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି: ଶୁଭମନ ଗିଲ ସର୍ବାଧିକ ଥର ଆଇସିସି ମାସର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି। ସେ ଏହାକୁ ଚାରି ଥର ଜିତିଛନ୍ତି। ସେ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୩, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୩, ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୫ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ ରେ ଏହାକୁ ଜିତିଛନ୍ତି। ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏବଂ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଦୁଇଥର ଜିତିଛନ୍ତି। ବାବର ଆଜମ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ତିନିଥର ଜିତିଛନ୍ତି। ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ ଏବଂ କାମିନ୍ଦୁ ମେଣ୍ଡିସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଦୁଇଥର ଜିତିଛନ୍ତି।

