ଇତିହାସ ରଚିଲେ ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ, ଭାଙ୍ଗିଲେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବିରାଟ ରେକର୍ଡ
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରନ୍ କଲେ ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ ଗୋଟିଏ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ କରିବାର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ଫରହାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ୩୮ ରନ କରି ବିରାଟଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଫରହାନ ଏହି ବିଶ୍ୱକପରେ ତିନୋଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶତକ ମାରିସାରିଛନ୍ତି।
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା:
ପୂର୍ବରୁ, ବିରାଟ କୋହଲି ଗୋଟିଏ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ କରିବାର ରେକର୍ଡ ରଖିଥିଲେ। ସେ ୨୦୧୪ ବିଶ୍ୱକପରେ ୩୧୯ ରନ କରିଥିଲେ।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ ୨୮୩ ରନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସମୟରେ ସେ ଏହି ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱକପରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ:
ସାହିବଜଡା ଫରହାନ୍ (ପାକିସ୍ତାନ) – ୩୨୦+ ରନ୍
ବିରାଟ କୋହଲି (ଭାରତ) – ୩୧୯ ରନ
ତିଲକରତ୍ନେ ଦିଲସାନ (SL) – ୩୧୭ ରନ
ବାବର ଆଜମ (ପାକ୍) – ୩୦୩ ରନ୍
ମାହେଲା ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେ:
ବିରାଟ କୋହଲି ୨୦୧୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଛଅଟି ଇନିଂସରେ ୧୦୬.୩୩ ହାରରେ ୩୧୯ ରନ କରିଥିଲେ। ସେହି ବିଶ୍ୱକପରେ ସେ ଚାରୋଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିଥିଲେ। ୨୦୨୨ ବିଶ୍ୱକପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ୨୯୬ ରନ କରିଥିଲେ।
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ କିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ କରିଛି:
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିବାର ରେକର୍ଡ ଏବେ ବି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି। ସେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ୟାରିୟରରେ ୩୩ଟି ଇନିଂସରେ ୧୨୯୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ଭାରତର ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ୟାରିୟରରେ ୧୨୨୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ଜସ୍ ବଟଲରଙ୍କ ପରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୦୭୫ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। (SL) – ୩୦୨ ରନ୍ |