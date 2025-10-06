IND vs WI; ନିଜ ହାତରେ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ କର ବା ମର ସ୍ଥିତି
୪ ଖେଳାଳି ଚାପକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୧୦ ତାରିଖରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଟେଷ୍ଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଯେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର୍ ଏବେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବା ନିଶ୍ଚିତ।
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ୍ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରେ। ଆମେ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ଯିଏ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ନମ୍ବର ୩ ରେ ତାଙ୍କ ସୁଯୋଗର ଉପଯୋଗ କରିନାହାଁନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ, ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଟେଷ୍ଟ୍ ଦଳରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବାର ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।
ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ କାହିଁକି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି?
ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ୍ ଦଳରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବାର ଦୁଇଟି କାରଣ ଅଛି। ଏହା ପଛରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କାରଣ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ଚାରି ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଚାପ ମଧ୍ୟ ଅଛି।
ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯଦି କିଛି ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସ। ଏକ ମାରାଥନ୍ ଇନିଂସ ଯାହା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର୍ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।
୭ ଇନିଂସରେ ବିଫଳ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କଲେ
ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ମାତ୍ର ୭ ରନ୍ କରିପାରିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଦଳ ରନ୍ ଫେଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଏହା ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସପ୍ତମ ଇନିଂସ ଥିଲା। ୨୪ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ପ୍ରକାରର ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିଛନ୍ତି।
ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍-ଜୁଲାଇରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ୩ ନମ୍ବରରେ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ସେ ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ ପରଠାରୁ ନିରାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ୭ ଇନିଂସରେ ୨୧ ହାରରେ ମାତ୍ର ୧୪୭ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ରହିଛି।
ଏହି ୪ ଖେଳାଳି ଚାପକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି
ଯଦି ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଇନିଂସରେ ଜାରି ରହେ, ଯାହାକୁ ସେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଟେଷ୍ଟରେ ଖେଳିବେ, ତେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଦଳ ପରିଚାଳନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ କିଛି ନୂତନ ନାମ ବିଚାର କରିବ।
ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇପାରୁଥିବା ନାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଈଶ୍ୱରନ୍, ଧ୍ରୁବ ଜୁରାଇଲ୍, ରଜତ ପତିଦାର ଏବଂ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଖେଳାଳି। ତେଣୁ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ।