ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୭ରୁ ବଢ଼ିକି ଆସିବ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ୍! ବଢୁଥିବା ମହଙ୍ଗାଇରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିବ

8th Pay Commissionକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସିଖବର ଆସୁଛି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ ବୃଦ୍ଧି ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ଲାଗୁ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ NPS କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ମନଜିତ ସିଂହ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ଏକ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ସମୟସୀମା, କାରଣ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାର ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ କିମ୍ବା ମେ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଅଛି।

କ୍ଷୀର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଏଲପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି।

କର୍ମଚାରୀ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ଗୃହ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଅପଡେଟ୍ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।

ଏହି ସମୟରେ, କମିଶନ ଏହାର ଯୋଜନାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗର ଭଳି ସହରରେ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ସହିତ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ବୈଠକ କରୁଛି।

୧୮ ମାସ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସମୟ:

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ କମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ସୁପାରିଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ୧୮ ମାସ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଏହି ସମୟସୀମା ପ୍ରାୟ ଏପ୍ରିଲ-ମେ ୨୦୨୭ରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ NPS ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ ଫେଡେରେସନ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି କମିଶନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରେ, ତେବେ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୭ରୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା କିମ୍ବା ପେନସନ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ।

ଏରିୟରର ବି ମିଳିବ ଫାଇଦା:

ଯଦିଓ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା କିମ୍ବା ପେନସନ ୨୦୨୭ରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଏହାକୁ ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୬ରୁ ପିଛିଲା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ପୂର୍ବ ମାସଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବକେୟା ପ୍ରାପ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ପାଇବେ।

ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

