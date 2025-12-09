ଅଣ୍ଟୁନି କି ଚଳିହଉନି! ବଢିବ MLA ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦରମା, ଭତ୍ତା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବଢିବ ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦରମା । ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କର ବି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ପେନସନ । ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପବାଚସ୍ପତି ଓ ପୂର୍ବ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା, ଭତ୍ତା ବଢିବା ନେଇ ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ।
ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଉପରେ କେତେ ଆଲୋଚନା ଓ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ୯୯ ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତା ବାବଦକୁ ନେଇ ବିଧାୟକମାନେ ୯୯ ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହାକୁ ଯଦି ସଂଶୋଧନ କରି ଲାଗୁ କରାଯାଏ, ତାହାହେଲେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ଅଢେଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ ।
ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଯେଉଁମାନେ ପେନସନ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ୭୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏହାକୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ।