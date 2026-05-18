ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଓ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା .. ଶପଥଗ୍ରହଣରେ ହିଁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସତୀଶନ ସରକାର
କେରଳର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବା କ୍ଷଣି ଭି.ଡି. ସତୀଶନ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମହିଳା ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବସ୍ ସେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି।
Kerala CM VD Satheesan Oath Ceremony : କେରଳର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭି.ଡି. ସତୀଶନ ସୋମବାର (୧୮ ମଇ) ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ୟୁଡିଏଫ୍ (UDF) ସରକାର ନିଜର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ବୈଠକରେ ହିଁ ଅନେକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସତୀଶନ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା KSRTC ବସ୍ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ଗଠନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭି.ଡି. ସତୀଶନ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନାର ବିସ୍ତୃତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପରେ ଜାରି କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ଗଠନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଯାହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶରେ ଏଭଳି ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି।
ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କଣ କହିଲେ ସତୀଶନ?
ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘କୌଣସି ସମାଜର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏହି କଥାରୁ ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେ ନିଜର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସହ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନଜନକ ଯତ୍ନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି କେରଳକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ହେବା ଉଚିତ।’
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସଚିବାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଶା କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପୂରଣ କରି, ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ସେମାନଙ୍କ ମାସିକ ସମ୍ମାନଜନକ ଭତ୍ତା (ମାନଦେୟ)ରେ ୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି।
କେରଳ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ପୋଷ୍ଟ
କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ‘ଏକ୍ସ’ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛି:
‘କେରଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାର:
KSRTC ବସରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା।
ଆଶା (ASHA) କର୍ମୀଙ୍କ ଭତ୍ତାରେ ୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି।
ଅଙ୍ଗନୱାଡି କର୍ମୀ, ପ୍ରି-ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷକ, ରୋଷେଇ ସ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ହେଲ୍ପରଙ୍କ ଦରମାରେ ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି।
ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଗଠନ କରାଯିବ।
ଆମେ ଯାହା କହୁ, ତାହା କରି ଦେଖାଉ। ଆମେ ହେଉଛୁ କଂଗ୍ରେସ।’
The #UDF Government has walked the talk. In our very first Cabinet meeting, we approved a ₹3,000 hike in the honorarium for #ASHAworkers and created a dedicated portfolio for the welfare of the elderly.
Honorarium hikes for #Anganwadi workers, cooking workers, pre-primary…
— V D Satheesan (@vdsatheesan) May 18, 2026
ସତୀଶନ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକା, ସ୍କୁଲର ରୋଷେଇ କର୍ମଚାରୀ, ପ୍ରାକ୍-ପ୍ରାଥମିକ (ପ୍ରି-ପ୍ରାଇମେରୀ) ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଆୟାମାନଙ୍କ ମାସିକ ସମ୍ମାନଜନକ ଭତ୍ତା (ମାନଦେୟ)ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସରେ ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।