ଛିଡୁନି ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଅଡୁଆ; ଏହା ଭିତରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି CEOଙ୍କ ଦରମା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ଯ ହେବେ ଯେ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି…

ଇଣ୍ଡିଗୋ CEOଙ୍କୁ କେତେ ଦରମା ମିଳେ ?

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ ଇଣ୍ଡିଗୋ କମ୍ପାନୀର ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାତିଲ ହୋଇ ରହିଛି। ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ବିମାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି।

ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ CEOଙ୍କୁ କେତେ ଦରମା ମିଳେ ତାହା ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଇଣ୍ଡିଗୋ CEO ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।

ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଗତ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୧୮୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଛି।

ଏହି ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DGCA) ଇଣ୍ଡିଗୋର ସିଇଓ ପିଟର ଏଲବର୍ସଙ୍କୁ ଏକ ନୋଟିସ ଜାରି କରି ପଚାରିଛି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ବିମାନ ବାତିଲ କାହିଁକି ହେଲା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସୂଚନା କାହିଁକି ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ନାହିଁ।

ପିଟର ଏଲବର୍ସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ଠାରୁ ଇଣ୍ଡିଗୋର ସିଇଓ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର 33 ବର୍ଷର ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 11 ମଇ 1970 ରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସ୍କିଡାମରେ ହୋଇଥିଲା।

ସେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଡି ସିଙ୍ଗେଲ-ପ୍ରିମୋ ସ୍କିଡାମ ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛି।

ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ KLM ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ତାଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଇଣ୍ଡିଗୋ ତାଙ୍କୁ ସିଇଓ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା।

କେତେ ଦରମା ମିଳେ: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, KLM ଛାଡିବା ପରେ ସେ ପ୍ରାୟ ୧୧୯ ନିୟୁତ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ। ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଗୋରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ, ସେ ପ୍ରାୟ ୧୨୫.୨ ନିୟୁତ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ୬୭,୧୫୦ ପରଫରମାନ୍ସ ଷ୍ଟକ୍ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଥିଲେ।

କମ୍ପାନୀରେ ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଦରମା ପ୍ରାୟ ୫୦ ନିୟୁତ ଟଙ୍କା। ଦରମା, ବୋନସ୍ ଏବଂ PSU ସମେତ, ଇଣ୍ଡିଗୋରେ ତାଙ୍କର ମୋଟ ରୋଜଗାର ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୧୭୦ ନିୟୁତ ଟଙ୍କା।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପିଟର ଆଲବର୍ସଙ୍କ ମୋଟ ନେଟ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୫ ନିୟୁତ ଡଲାର କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ ୪୫୦ ନିୟୁତ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।

ଆଲବର୍ସ ଜାନୁଆରୀ ୧, ୧୯୯୨ରେ KLM ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ବିମାନ ଲୋଡିଂ ସୁପରଭାଇଜର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଶୀଘ୍ର ଜାପାନ, ଗ୍ରୀସ୍ ଏବଂ ଇଟାଲୀରେ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ପଦବୀକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ୨୦୧୪ ମସିହାରେ, ସେ KLMର ସଭାପତି ଏବଂ ସିଇଓ ହୋଇଥିଲେ। KLMରେ ଥିବା ସମୟରେ, ସେ ପ୍ରାୟ ୧.୪ ନିୟୁତ ୟୁରୋ ବାର୍ଷିକ ପାଉଥିଲେ।

