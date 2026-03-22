ଖାଲି ପଡ଼ିଛି କି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ପାଖରେ ନାହିଁ ଟଙ୍କାଟେ, ଏମିତି ଉଠାନ୍ତୁ ଖାଲି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା
ଜିରୋ ବ୍ୟାଲାନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଉଠାନ୍ତୁ! ସାଲାରି ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ
Account Overdraft: ଟଙ୍କା କମାଇବା ଠାରୁ ଅଧିକ କଠିନ ହେଉଛି ଟଙ୍କାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ କରିବା। ଅନେକେ ଭଲ ଆୟ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଫଳରେ ମାସ ଶେଷରେ ହାତ ଖାଲି ହୋଇଯାଏ।
ଏହିପରି ସ୍ଥିତିରେ ଜରୁରୀ ସମୟରେ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାଲାରି ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ସାଲାରି ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ (Overdraft) ସୁବିଧା ଦ୍ୱାରା ଜିରୋ ବ୍ୟାଲାନ୍ସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବେ।
ସାଲାରି ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ଏକ ପ୍ରକାର ଲୋନ୍ ଯାହା ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଲାରି ଆକାଉଣ୍ଟ ଧାରକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବେ।
ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରିର ୨ରୁ ୩ ଗୁଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାକୁ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୧,୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଏକ ଶର୍ଟ-ଟର୍ମ ଲୋନ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ।
ଏହି ସୁବିଧାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିମାସ EMI ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସୁଧ (interest) ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ (OD) ପରିମାଣ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପରିଶୋଧ ନକରାଯାଏ, ତେବେ ସଂଗୃହିତ ସୁଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗେ, ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦରମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ବକେୟା ପରିମାଣ କାଟିବ।
ଲଗାତାର ପେମେଣ୍ଟ ବାକି ରହିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିପାରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କୋର (CIBIL) ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବକେୟା ଦେୟ ଆଇନଗତ ଉପାୟରେ ଆଦାୟ କରାଯାଇପାରିବ।