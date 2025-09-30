ବଡ଼ ଖବର: ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆଉ ବିକ୍ରି ହେବନି ମଦ-ଆମିଷ, ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ସୂଚନା

ବଡ଼ ଖବର: ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆଉ ବିକ୍ରି ହେବନି ମଦ-ଆମିଷ, ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ସୂଚନା
ପୁରୀ: ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆଉ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବନି ମଦ ଓ ଆମିଷ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର 1 କିମି ପରଧିରେ ଆଉ ରହିବନି କୌଣସି ମଦ ଦୋକାନ । ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମଦ ଦୋକାନ ଓ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବେ ସରକାର । ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆମିଷ ବି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଆଯାଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି । ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ନେଇ ପଲିସି ଆସିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ।
ଯଦି କେହି ଅମାନିଆ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।