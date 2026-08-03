ଓଲ୍ଡ ମଙ୍କ୍, ବ୍ୟାଗପାଇପର୍, ଆର୍ସି ସମେତ ଅନେକ ମଦ ବିକ୍ରି ଉପରେ ଲାଗିଲା ବ୍ୟାନ୍, ହେଲେ କାହିଁକି
କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ରି ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇଛି FSSAI?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମଦୁଆଙ୍କ ବଡ଼ ଝଟକା। ମଦ ବିକ୍ରି ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇଲେ ସରକାର। ଏବେ କିପରି ନିଜ ସୌଉକ୍ ପୂରା କରିବେ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ମଦ ପିଉଥିବା ଲୋକେ।
ତେବେ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ମାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ (FSSAI) ଓଲ୍ଡ ମଙ୍କ୍, ଆଣ୍ଟିକ୍ୱିଟି ବ୍ଲୁ ହ୍ୱିସ୍କି, ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହ୍ୱିସ୍କି ଏବଂ ବ୍ୟାଗପାଇପର୍ ଡିଲକ୍ସ ହ୍ୱିସ୍କି ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ମଦ ବ୍ରାଣ୍ଡର କିଛି ଭାରିଆଣ୍ଟର ବିକ୍ରି ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇଛି।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି କାରଣ ଉକ୍ତ ଭାରିଆଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଏଭଳି କୃତ୍ରିମ ସ୍ୱାଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଉତ୍ପାଦନ ମାନକ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖୁନଥିଲା।
FSSAI କହିଛି ଯେ, ତାହାର ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଡିଆଜିଓ ଇଣ୍ଡିଆର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ସ, ଇନବ୍ରୁ ବେଭରେଜେସ୍ ଏବଂ ମୋହନ ରକି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗୱାଟର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କେତେକ ମଦ୍ୟପାନୀୟରେ ମଦର ସ୍ୱାଦ ଓ ସୁଗନ୍ଧ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାହ୍ୟ କୃତ୍ରିମ କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ ସଦୃଶ ଫ୍ଲେଭର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଭଳି ସ୍ୱାଦ ଓ ସୁଗନ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପଦ୍ଧତିରେ ମଦକୁ ପରିପକ୍ୱ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। FSSAI କହିଛି ଯେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଏହି ମାନକ ପାଳନ କରିନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ରି ଉପରେ ରୋକ୍:
ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ଆଣ୍ଟିକ୍ୱିଟି ବ୍ଲୁ ହ୍ୱିସ୍କି ଏବଂ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହ୍ୱିସ୍କି, ଇନବ୍ରୁ ବେଭରେଜେସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ବ୍ୟାଗପାଇପର୍ ଡିଲକ୍ସ ହ୍ୱିସ୍କି ଓ ଓଲ୍ଡ କାସ୍କ ଡିଲକ୍ସ XXX ରମ୍ର ବିକ୍ରି ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇଛି।
ସେହିପରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମୋହନ ରକି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗୱାଟର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ଓଲ୍ଡ ମଙ୍କ୍ର ତିନୋଟି ଭାରିଆଣ୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।
ରଏଟର୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବଳ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ପାଦିତ ପ୍ରଡକ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନା କି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ସମାନ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଲାଗୁ ହେବ, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।
ଲ୍ୟାବ ପରୀକ୍ଷାରେ ହେଲା ଚମକାଇଦେବା ଭଳି ଖୁଲାସା:
ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥାର କହିବା ଅନୁସାରେ, ଭାରତର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମଦ୍ୟପାନୀୟରେ କେବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଫ୍ଲେଭରିଂ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ରହିଛି।
କିନ୍ତୁ FSSAIର ଲ୍ୟାବ ପରୀକ୍ଷାରେ ଚମକାଇଦେବା ଭଳି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, କେତେକ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମଦରେ କୃତ୍ରିମ ଭାବେ ସେହି ମଦର ସ୍ୱାଦ ଆଣିବା ପାଇଁ ରମ୍ରେ ରମ୍ ଫ୍ଲେଭର ଏବଂ ହ୍ୱିସ୍କିରେ ହ୍ୱିସ୍କି ଫ୍ଲେଭର ମିଶାଉଥିଲେ।
ଭାରତୀୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଭଳି କୃତ୍ରିମ କିମ୍ବା ନେଚର-ଆଇଡେଣ୍ଟିକାଲ୍ ଫ୍ଲେଭର ବ୍ୟବହାର କରି ମଦର ସ୍ୱାଦ କିମ୍ବା ସୁଗନ୍ଧ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ FSSAI ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି।
ଭାରତରେ ମଦୁଆଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ:
ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମଦ ବଜାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏଠାରେ ମଦ ଶିଳ୍ପର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ପ୍ରାୟ ୪୦ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି।
ବଜାର ହିସ୍ସା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଡିଆଜିଓ ଇଣ୍ଡିଆର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମଦ କମ୍ପାନୀ। ଏହା ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଦ କମ୍ପାନୀ ପେର୍ନୋଡ୍ ରିକାର୍ଡକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଉଛି।
FSSAIର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପରିସରକୁ ଆସିଥିବା ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ମଦ ଭାରତରେ ହିଁ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଦାମ ଆମଦାନି ହୋଇଥିବା ହ୍ୱିସ୍କି, ସ୍କଚ୍ ଓ ପ୍ରିମିୟମ୍ ରମ୍ ତୁଳନାରେ କମ୍। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡର ମଦର ଚାହିଦା ଓ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ।
FSSAIର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏଭଳି ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍ଥା ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛି।