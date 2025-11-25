ଧୋନୀ-ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସଲମାନ ଅଲ୍ଲୀ ଆଗା, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ନୂଆ ଜଲ୍ୱା

ଧୋନୀ-ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପାକିସ୍ତାନର ଅଝିନାୟକ ସଲମାନ ଅଲ୍ଲୀ ଆଗା ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୫ ତ୍ରି-ସିରିଜରେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ୬୯ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ୨୦୨୫ ତ୍ରି-ସିରିଜର ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ସଲମାନ ଅଲି ଆଗାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ଦଳ ଚଳିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିନାହିଁ।

ସଲମାନ ଅଲି ଆଗା ୨୦୨୫ରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ପାଇଁ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫର୍ମାଟରେ ନିରନ୍ତର ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ୨୦୨୫ରେ ମୋଟ ୫୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ଏବଂ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନିଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ୧୯୯୯ ମସିହାରେ ଦ୍ରାବିଡ ମୋଟ ୫୩ ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଧୋନି ୨୦୦୭ ମସିହାରେ ୫୩ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ୟୁସୁଫ ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ମୋଟ ୫୩ ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଏବେ, ସଲମାନ ଏହି ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।

୨୦୨୫ ମସିହାରେ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗା ୧୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଥିଲେ

୨୦୨୫ ମସିହାରେ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ମୋଟ ୫୪ ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ଶତକ ଏବଂ ଆଠଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ୧୩୪ ଥିଲା। ସେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳର ଟି୨୦ ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ। ତ୍ରି-ସିରିଜ ପୂର୍ବରୁ, ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଦଳ ୨୦୨୫ ମସିହାର ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଭାରତ ଠାରୁ ହାରିଯାଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

୨୦୨୫ ତ୍ରି-ସିରିଜରେ ପାକିସ୍ତାନ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିନାହିଁ

ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ୨୦୨୫ ତ୍ରି-ସିରିଜରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି ଏବଂ ତିନୋଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ଦୁଇଥର ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଥରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଅଛି।

 

