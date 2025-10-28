୧୮ ବର୍ଷ ପରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ ଗୋବିନ୍ଦା-ସଲମାନ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ “ପାର୍ଟନର୍” ଯୋଡ଼ି କରିବେ ଧମାଲ?

୧୮ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ବଡ଼ ପରଦାରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ ଗୋବିନ୍ଦା-ସଲମାନ ।

By Seema Mohapatra

ମୁମ୍ବାଇ: ଗୋବିନ୍ଦା ଏବଂ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଏହି ଦୁଇ ଷ୍ଟାର ପରଦାରେ ପୁଣି ଏକାଠି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସପ୍ତାହର କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି । ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ସୂତ୍ର ଶେଷରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ “ପାର୍ଟନର୍” ଯୋଡ଼ି ପୁଣି ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି।

ଗୋବିନ୍ଦା ଏବଂ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଫିଲ୍ମ?

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ବଲିଉଡ ହଙ୍ଗାମା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, “ସଲମାନ ଖାନ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦା ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ଶୀର୍ଷକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବରଣୀ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଆଇକନିକ ଯୋଡ଼ିର ଏକ ଚମତ୍କାର ପୁନଃମିଳନ ଆଶା କରିବେ।”

ବିଗ୍ ବସ୍‌ରେ, ଏକ ସଙ୍କେତ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ରୋମାଞ୍ଚକର କାମ ହୋଇପାରେ। ସେବେଠାରୁ, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରିୟୁନିୟନର ଚର୍ଚ୍ଚା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ସାହରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ରିୟୁନିୟନ ଭରପୁର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବ ।

ଗୋବିନ୍ଦା ଏବଂ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ‘ପାର୍ଟନର୍’ରେ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା

ସଲମାନ ଖାନ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଡେଭିଡ୍ ଧାୱନଙ୍କ 2007ର ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ‘ପାର୍ଟନର୍’ରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସ୍ପେସ୍ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବଲିଉଡ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ କମେଡି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କମେଡି ଟାଇମିଂ ଏହି ଯୋଡ଼ିକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିଥିଲା।

ଗୋବିନ୍ଦା କମବ୍ୟାକର ଦେଇଥିଲେ ଇସାରା

ସମ୍ପ୍ରତି, ଗୋବିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କମବ୍ୟାକକୁ ନେଇ ଇସାରା ଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ “ଏକ ନୂତନ ଇନିଂସ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ”। ଗୋବିନ୍ଦା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ସେଟ୍‌ରୁ ନିଜର ଏକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିଖୁଣ କମିକ୍ ଟାଇମିଂ ଏବଂ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମୁଭ୍ସ ପାଇଁ ସେ ବେସ ଜଣାଶୁଣା । ଗୋବିନ୍ଦା ଫଟୋରେ ହସୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।

ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ୱାର୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟ

ଏହି ସମୟରେ, ସଲମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅଭିନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ “ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗଲୱାନ୍” ର ସୁଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସୁପରଷ୍ଟାର ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବିବାଦୀୟ ଶୋ, ‘ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯’ ମଧ୍ୟ ହୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି।

