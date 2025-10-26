କାହିଁକି ସଲମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଡକିଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଅଭିନେତାଙ୍କୁ କଲା ଆତଙ୍କୀ ଘୋଷଣା…

କାହିଁକି ସଲମାନଙ୍କୁ ଆତଙ୍କୀ ଘୋଷଣା କଲା ପାକ୍…

By Jyotirmayee Das
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସଲମାନ ଖାନ ନିକଟରେ ସାଉଦି ଆରବରେ ଏକ ଶୋ’ ସମୟରେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନକୁ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଏକ ପୃଥକ ଦେଶ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ରକ୍ତଚାଉଳ ଚୋବାଉଛି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ । ରାଗିକି ନିଆଁ ବାଣ ଶେହବାଜ ସରକାର ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏନେଇ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି।

ପାକିସ୍ତାନର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ସୂଚୀରେ ରଖିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ତାଲିକା ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଆସେ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏନେଇ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ସଲମାନ ଖାନ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ।

ସଲମାନ କଣ କହିଥିଲେ: ସାଉଦି ଆରବରେ ଜୟ ଫୋରମ୍ ୨୦୨୫ରେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଭାଷଣର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଭିଡିଓରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଏମାନେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ଲୋକ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଲୋକ, ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକ, ସମସ୍ତେ ସାଉଦି ଆରବରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି।” ଏହି ବିବୃତ୍ତିରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଭାରତ ସହ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ବାଲୁଚିସ୍ତାନ,…

(VIDEO) ମାଲେସିଆରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ…

ପାକିସ୍ତାନର ରାଗ: ସଲମାନଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଏଥିପାଇଁ ଖୁସି ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସଲମାନ ଜାଣିଶୁଣି ବାଲୁଚିସ୍ତାନକୁ ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ପୃଥକ କରି କହିଥିଲେ କି ନାହିଁ ତାହା ଜଣାପଡିନାହିଁ ।

ବାଲୁଚ୍ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା: ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦାବି କରୁଥିବା ନେତା ମୀର ୟାର ବାଲୁଚ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସାଉଦି ଆରବରେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ଉଲ୍ଲେଖ ୬ କୋଟି ବେଲୁଚ୍ ନାଗରିକଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣି ଦେଇଛି। ସଲମାନ ଏପରି କିଛି କରିଥିଲେ ଯାହା କରିବାକୁ ପ୍ରମୁଖ ଦେଶମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂକୋଚ କରିଥିଲେ। ସାଂସ୍କୃତିକ ମାନ୍ୟତାର ଏହି ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକ ନରମ କୂଟନୀତିର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପକରଣ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ବେଲୁଚିସ୍ତାନକୁ ଏକ ପୃଥକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା।”

ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ: ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ବିଦ୍ରୋହର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତି ଭେଦଭାବ । ଏହି ପ୍ରଦେଶ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ସମୃଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠାରୁ ପଛୁଆ ରାଜ୍ୟ। ପାକିସ୍ତାନ ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ଗ୍ୱାଦର ବନ୍ଦରକୁ ଚୀନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଲାଭ ଦେଇନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଏଠାରେ ଚୀନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିରୋଧରେ ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଚୀନ୍-ପାକିସ୍ତାନ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆକ୍ରମଣ ଘଟୁଛି।

ପାକିସ୍ତାନର ଅଧା ବେଲୁଚିସ୍ତାନ: ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରାୟ ୪୬% ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରେ । କିନ୍ତୁ ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର ୧ କୋଟି ୫୦ ଲକ୍ଷ, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ୬%। ଏହାର ପ୍ରାୟ ୭୦% ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପାକିସ୍ତାନରେ ବାଲୁଚ୍ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଲୋକମାନେ ଭେଦଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟତଃ ପଞ୍ଜାବ ଅଞ୍ଚଳର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କଠାରୁ। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାରେ ମଧ୍ୟ ବାଲୁଚିସ୍ତାନର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଯାହା ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଥାଏ।

You might also like More from author
More Stories

ଭାରତ ସହ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ବାଲୁଚିସ୍ତାନ,…

(VIDEO) ମାଲେସିଆରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ…

ପୁଣି ଭାରତ ନାଁରେ ମିଛ କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ; ତାଙ୍କ…

ସାଉଦି ଆରବରେ ଫସିଛନ୍ତି ୟୁପିର ଯୁବକ! ଭ୍ୟୁ…

1 of 12,895