ଆତଙ୍କବାଦୀ ୱାଚ ଲିଷ୍ଟରେ ସଲମନ ଖାନ୍! ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘୋଷଣା କଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ?

ଅଭିନେତା ସଲମନ ଖାନଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘୋଷଣା କଲା ପାକିସ୍ତାନ !

By Seema Mohapatra
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ‘ଆତଙ୍କବାଦୀ’ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସଲମାନ ଖାନ ବେଲୁଚିସ୍ତାନକୁ ଏକ ପୃଥକ ଦେଶ ବୋଲି କହିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।

ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦ ନିରୋଧୀ ଆଇନ (୧୯୯୭)ର ଚତୁର୍ଥ ଅନୁସୂଚୀରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ସୂଚୀରେ ଆତଙ୍କବାଦରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ।

ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ୱାଚ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି

୧୬ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ରେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ୱାଚ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ରଖିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ସୂତ୍ରଧର। ତଥାପି, ଏହି ଦାବି ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇନଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି, କାରଣ କୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖବର ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାଁନ୍ତି।

ଏହି ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ​​ଯେତେବେଳେ ସଲମାନ ଖାନ, ଶାହରୁଖ ଖାନ ଏବଂ ଆମିର ଖାନ ରିୟାଦରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଲମାନ ଖାନ କହିଥିଲେ, “ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ଏକ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଏଠାରେ ରିଲିଜ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସୁପରହିଟ୍ ହେବ।”

ସଲମାନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଯଦି ଆପଣ ଏକ ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ କିମ୍ବା ମାଲାୟଲମ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବ କାରଣ ଏଠାରେ ଅନେକ ଦେଶର ଲୋକ ରୁହନ୍ତି। ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ଲୋକ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଲୋକ, ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି; ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି।”

