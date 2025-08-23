ସୈନିକ ପୋଷାକରେ ସଲମାନ୍ ଖାନ୍, ଲଦାଖରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସଲମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଫଟୋ

ଲଦାଖ: ସଲମାନ ଖାନ୍ ଆଜିକାଲି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଖବରର ଶିରୋନାମାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସଲମାନଙ୍କ ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗଲଓ୍ୱାନର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଏହି ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯ ର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରିମିୟର ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସଲମାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ସେଟ୍ ରୁ ପ୍ରଥମ ଝଲକ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି।
ଫିଲ୍ମ ସେଟ୍ ରୁ ଏକ ନୂତନ ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଲଦାଖରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଯୁଦ୍ଧ ଡ୍ରାମାର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି।
ଅପୂର୍ବ ଲାଖିଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ ଏବଂ ଏହି ଦେଶପ୍ରେମର କାହାଣୀ ଏକ ବଡ଼ ବଜେଟ୍ ର ଫିଲ୍ମ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଲଦାଖର ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ସହିତ ସେଟରେ ସଲମାନଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ଅନଲାଇନରେ ସେୟାର ହେବା ପରେ ଏହି ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଫଟୋଟି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ଲଦାଖରୁ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଫଟୋ: ଲଦାଖରେ ସୁଟିଂ ଗଲୱାନ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜି ସ୍ଥାନ, ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି କି ଫିଲ୍ମରେ ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
ଫିଲ୍ମ ଜଗତର ବିଶ୍ଳେଷକ ତରଣ ଆଦର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ “ଦୃଢ଼ ଉପସ୍ଥିତି ଏହି ଦେଶପ୍ରେମର ଗାଥାକୁ ଏକ ନୂତନ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବ।” ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାହା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି।
ଫିଲ୍ମରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର: ଏହି ଫିଲ୍ମ ଗଲୱାନର ଯୁଦ୍ଧ ଜୁନ୍ ୨୦୨୦ରେ ଗଲୱାନ ଉପତ୍ୟକାରେ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଚୀନ୍ ସୈନିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଆଧାରିତ।
ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଦେଶର ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଭାରତୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ସାହସ ଏବଂ ବଳିଦାନର କାହାଣୀ କହିବ। ସଲମାନ ଖାନ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ବିକ୍କୁମଲ୍ଲା ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଙ୍କ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ।
ଯିଏ ଜଣେ କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ଭାବରେ ମହାବୀର ଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ସାହସ ପାଇଁ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା।