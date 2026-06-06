ଇରାନ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ: ସେଲୁନ୍ ସେବାରେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି

ରାଜ୍ୟରେ ସେଲୁନ ଚଳାଉଥିବା ସଂଗଠନ ବାଳ କାଟିବା, ସେଭିଂ ଓ ଅନ୍ୟ ସେବା ଗୁଡ଼ିକର ଦାମରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିଦେଇଛି

By Manoranjan Sial

ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ସେଲୁନ ସେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜ୍ୟରେ ସେଲୁନ ଚଳାଉଥିବା ସଂଗଠନ ବାଳ କାଟିବା, ସେଭିଂ ଓ ଅନ୍ୟ ସେବା ଗୁଡ଼ିକର ଦାମରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିଦେଇଛି। ଏହି ନୂଆ ଦର ଶନିବାରଠାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ସଂଗଠନ ବଢ଼ୁଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତାକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛି। ବିଶେଷ ଭାବେ ଇରାନ-ଆମେରିକା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ କଞ୍ଚାମାଲ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ଦାମରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି।

ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବା ମହଙ୍ଗା
ନୂଆ ରେଟ ଚାର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏବେ ବାଳ କାଟିବାର ଶୁଳ୍କ ୧୮୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ବହୁତ କମ ଥିଲା। ସେଭିଂ ପାଇଁ ୧୨୦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦାଢ଼ି ଟ୍ରିମିଂର ଦାମ ୧୫୦ ଟଙ୍କା ଧାର‌୍ୟ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହେଡ ମସାଜ ପାଇଁ ୧୮୦ ଟଙ୍କା, ବାଳ ଧୋଇବା ପାଇଁ ୧୨୦ ଟଙ୍କା ଓ ଫେସିଆଲ ପାଇଁ ଅତି କମରେ ୭୦୦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେୟାର ସ୍ପାର ଦାମ ୬୦୦ ଟଙ୍କା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି।

ସଂଗଠନର ଦାବି – ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାଭିକ ମହାମଣ୍ଡଳର ପଦାଧିକାରୀ ଶ୍ୟାମ ଅସ୍କରକର କହିଛନ୍ତି; ସାଧାରଣତଃ ଦର ପ୍ରତି ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ପରିସ୍ଥିତି ଅସାଧାରଣ। ସେଲୁନରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ତେଲ, କ୍ରିମ, ବ୍ଲେଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦାମ ଲଗାତାର ବଢ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦର ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୧୯୯୧ ମସିହାରରେ କ’ଣ ପାଇଁ ସୁନା ବନ୍ଧକ…

ପୁଣି ବଢ଼ିବ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର, ଏକାଥରେ ୫…

ଛୋଟ ସେଲୁନ ଉପରେ ସିଧା ପ୍ରଭାବ
ଅନୁମାନ ଅନୁସାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବାରିକ ଦୋକାନ ଅଛି। ତେବେ ଏହି ସଂଗଠନ କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ ବାରିକ ଦୋକାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ ବା ଲଗଜରୀ ସେଲୁନ ଏଥିରେ ସାମିଲ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ବାଳ କାଟିବାର ଦାମ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କାରଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତାର ଏହି ସେବା ଏବେ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

୧୯୯୧ ମସିହାରରେ କ’ଣ ପାଇଁ ସୁନା ବନ୍ଧକ…

ପୁଣି ବଢ଼ିବ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର, ଏକାଥରେ ୫…

ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ସବୁଠୁ ସଫଳ…

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କାହାକୁ ମିଳିଲା କୋହଲିଙ୍କ…

1 of 17,201