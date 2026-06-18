ରାଜଭର ଯାହାଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହୀ କରିଥିଲେ; ଶେଷରେ ସିଏ କଲେ ଖଣ୍ଡନ

ରାଜଭରଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ବଲିଆ ସାଂସଦ ସନାତନ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ସେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗରୁ ଆସୁଛନ୍ତି

By Manoranjan Sial

ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି(ସପା) ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଏନେଇ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା ଓ ବୟାନବାଜୀ। ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଭାରତୀୟ ସମାଜ ପାର୍ଟି (ଏସ୍‌ବିଏସ୍‌ପି)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓମ ପ୍ରକାଶ ରାଜଭର ପୁଣି ଥରେ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ବଲିଆରୁ ସାଂସଦ ସନାତନ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ଖୋଲମଖୋଲା ଆରୋପକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜନୀତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି।

ବୁଧବାର ପରି ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ରାଜଭର ‘ଏକ୍ସ’ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ; କାଲିଠୁ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସପା କ’ଣ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି? ସପାର ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତୃତ୍ୱ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ‘ବିଦ୍ରୋହୀ ଭୂମି’ର ଜଣେ ଲାଲ ନେବ। କାରଣ କାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସପା କାର୍ୟ୍ଯାଳୟରେ ସମ୍ମିଳନୀ ନାମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ତିରସ୍କୃତ କରାଗଲା, ସେଥିରେ ‘ବିଦ୍ରୋହୀ ବଲିଆ’ର ଲାଲ ବହୁତ ଆଘାତ ପାଇଛି।

ରାଜଭରଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ବଲିଆ ସାଂସଦ ସନାତନ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ସେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପାର୍ଟିର ମୁଖପାତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ କଥିତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ପରେ ଏହି ସମାଜ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହ କରି ସାରିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର…

ମମତାଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ, ଋତବ୍ରତ ହେଲେ ବିରୋଧୀ…

ଓମ ପ୍ରକାଶ ରାଜଭରଙ୍କ ଦାବିକୁ ସପା ସାଂସଦ ସନାତନ ପାଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏସବୁ କଥା ମଜାଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲି ଯେ କେହି ମୋ ବିଷୟରେ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ଏହାର କ’ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି। ଏପର‌୍ୟ୍ୟନ୍ତ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦ ହେବାର ମୋର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଓପି ରାଜଭର ମୋତେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି।

କ’ଣ ପୂରା ମାମଲା

ସପାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିବାଦ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାର୍ଟିର ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ରାଜକୁମାର ଭାଟିଙ୍କ ଏକ କଥିତ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ବିଷୟରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧ କଲେ, ମହାପଞ୍ଚାୟତ ଡାକିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏଫଆଇଆର ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ ହେଲା।

You might also like More from author
More Stories

ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର…

ମମତାଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ, ଋତବ୍ରତ ହେଲେ ବିରୋଧୀ…

କେମିତି ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, କିଏ…

‘ଆମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ବାଲାସାହେବ ଠାକରେ’;…

1 of 17,306