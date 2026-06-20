ମାଆ ହେବେ ସାଉଥ୍ ବ୍ୟୁଟି ସାମନ୍ଥା ରୁଥ୍‌ପ୍ରଭୁ: ଫିଲ୍ମ ପ୍ରମୋସନ୍‌ରେ ଆସି ଦେଲେ ଖୁସି ଖବର 

ସାମନ୍ଥା କିଛି ଦିନ ତଳେ ନିଜ ଫିଲ୍ମ ‘ମା ଇନ୍ତି ବଙ୍ଗାରମ୍‌' ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସାଥୀରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କଳାକାର

By Manoranjan Sial

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନିକଟରେ ସାଉଥ୍ ବ୍ୟୁଟି ସାମନ୍ଥା ରୁଥ୍‌ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ‘ମା ଇନ୍ତି ବଙ୍ଗାରମ୍‌’ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଫିଲ୍ମ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆସିଥିବାରୁ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫିଲ୍ମଟି ମଧ୍ୟ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି। ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ନିଜ ଫ୍ୟାନ୍‌ଙ୍କୁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ସାମନ୍ଥା। ସେ ମାଆ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି।

ସାମନ୍ଥା କିଛି ଦିନ ତଳେ ନିଜ ଫିଲ୍ମ ‘ମା ଇନ୍ତି ବଙ୍ଗାରମ୍‌’ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସାଥୀରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କଳାକାର। ଫିଲ୍ମ ହଲ୍‌ରୁ ବାହାରିବା ବେଳେ ସାମନ୍ଥା କେକ୍ କାଟିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ନିଜର ବେବି ବମ୍ପ ଦେଖାଇଥିଲେ। ସାମନ୍ଥା ରୁଥପ୍ରଭୁ ଫିଲ୍ମ ସଫଳତା ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଟି-ସାର୍ଟ ଓ ଡେନିମ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ବହୁତ ଫିଟିଂ ଟି-ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ବେବି ବମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା।

ଫିଲ୍ମ ପ୍ରମୋସନ୍ ବାହାନାରେ ସାମନ୍ଥା ନିଜର ବେବି ବମ୍ପକୁ ଜମାରୁ ଲୁଚାଇ ନଥିଲେ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ବହୁତ ଚିଲ୍ ମୁଡ଼୍‌ରେ ନିଜର ବେବି ବମ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବିବାହର ମାତ୍ର କେଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ସାମନ୍ଥା ରୁଥ୍‌ପ୍ରଭୁ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ହତ୍ୟା ଧମକ ପରେ ନିଜ ରାସ୍ତା ବାଛି ନେଲେ…

ଜିନତ ଅମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାଁ ଥିଲା…

ସାମନ୍ଥା ରୁଥ୍‌ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପରେ ରାଜ୍ ନିଦିମୋରୁଙ୍କୁ ୨୦୨୫ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର  ୧ ତାରିଖରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ନିଜ ବିବାହକୁ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଓ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ରଖିଥିଲେ। ବିବାହର ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମାତୃତ୍ୱର ଏହି ସମୟକୁ ସାମନ୍ଥା ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏବେ ସାମନ୍ଥାଙ୍କ ଆଫିସିଆଲ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।

ସାମନ୍ଥା ରୁଥ୍‌ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଆଁ ଭଳି ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏବେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସାମନ୍ଥାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ହାର୍ଟ ଇମୋଜି ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି।

You might also like More from author
More Stories

ହତ୍ୟା ଧମକ ପରେ ନିଜ ରାସ୍ତା ବାଛି ନେଲେ…

ଜିନତ ଅମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାଁ ଥିଲା…

କାହିଁକି ପୂଜା ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ…

‘ତୃପ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଭାବମୂର୍ତ୍ତିରୁ…

1 of 1,434