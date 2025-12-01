ଲାଲ ଶାଢ଼ିରେ ଜଳୁଛନ୍ତି ସାମନ୍ଥା, ସାମନ୍ଥା ଏବଂ ରାଜଙ୍କ ବିବାହ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ, ଫ୍ୟାନ୍ସକହିଲେ ଏବେ ଜଳୁଥିବ ନାଗାଙ୍କ ମନ !
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାମନ୍ଥା ରୁଥ୍ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ "ଦି ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନ୍"ର ସହ-ନିର୍ମାତା ରାଜ ନିଦିମୋରୁଙ୍କ ସହ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମାସ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଶେଷରେ ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାମନ୍ଥା ରୁଥ୍ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ “ଦି ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନ୍”ର ସହ-ନିର୍ମାତା ରାଜ ନିଦିମୋରୁଙ୍କ ସହ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି।
ସେମାନେ ଏବେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଦମ୍ପତି ସୁନ୍ଦର ବିବାହ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ଖବର ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ବାର୍ତ୍ତା ମିଳୁଛି।
କେବେ ବିବାହ କରିଥିଲେ: ସାମନ୍ଥା ଏବଂ ରାଜ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିବାହର ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଏକ ନୀରବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ସବରେ ସେମାନେ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦମ୍ପତି କୋଏମ୍ବାଟୁରର ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଇଶା ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସାତଟି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଅତି ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ କେବଳ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ସାମନ୍ଥା ତାଙ୍କ ଫଟୋ ସହିତ ଦେଖାଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସରଳତା ମଧ୍ୟରେ କିପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଫଟୋ ସେୟାର କରିବା ସମୟରେ, ସେ କେବଳ ବିବାହର ତାରିଖ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ ସେମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ବିବାହର ପ୍ରଥମ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ବାହାରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହର ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। କିଛି ଫ୍ୟାନ୍ସ ଫଟୋ ଗୁଡିକରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସାମନ୍ଥାଙ୍କୁ ନାଲି ଶାଢ଼ୀରେ ଦେଖି ଖୁବ ଦୁଃଖ କରୁଥିବେ ନାଗା ।
ସାମନ୍ଥାଙ୍କ ବିବାହିତ ଲୁକ୍ କିପରି: ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜରି କାମ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଏକ ଲାଲ ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପାରମ୍ପରିକ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଲୁକ୍ ଏକ ସମୟରେ ରାଜକୀୟ ଏବଂ ସରଳ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ରାଜ ନିଦିମୋରୁ ଧଳା କୁର୍ତ୍ତା-ପାଇଜାମା ଏବଂ ବେଜ୍ ନେହେରୁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ।
ଦୁହେଁ କେବେ ନିକଟତର ହେଲେ: ସାମନ୍ଥା ଏବଂ ରାଜଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠତାର ଗୁଜବ ୨୦୨୪ ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଫଟୋ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ କୌତୁହଳକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଦୁହେଁ କେବେବି ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ନୀରବତା
କେବଳ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥିଲା, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସାକ୍ଷାତକାର କେବଳ ଗୁଜବକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥିଲା। ରାଜ ଏବଂ ସାମନ୍ଥାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବୃତ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସାମନ୍ଥା “ଦି ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନ୍” ସିଜିନ୍ ୨ ରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ।
ସୂଚନାମୁତାବକ ସାମନ୍ଥା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନାଗାଚୈତନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ନାଗା ଚୈତନ୍ୟ ଏବଂ ସାମନ୍ଥା ପ୍ରଭୁ ୨୦୧୭ ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୨୧ ରେ ସେମାନଙ୍କର ଛାଡପତ୍ର ହୋଇଥିଲା। ସାମନ୍ଥାଙ୍କ ଠାରୁ ଛାଡପତ୍ର ପରେ, ନାଗା ଚୈତନ୍ୟ ୨୦୨୪ ରେ ସୋଭିତା ଧୂଲିପାଳଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ହୁଏତ ନାଗା