‘ସରେଣ୍ଡର କରିବାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଚାମ୍ବରରେ ଥିଲା ସମର୍ଥ’, ତ୍ୱିଷାଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ହଇଚଇ
ମଡେଲ ତ୍ୱିଷା ଶର୍ମା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ସମର୍ଥ ସିଂହକୁ ଜବଲପୁର ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି। ସମର୍ଥ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟରେ ସରେଣ୍ଡର (ଆତ୍ମସମର୍ପଣ) କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
Twisha Sharma Case: ମଡେଲ ତ୍ୱିଷା ଶର୍ମା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ସମର୍ଥ ସିଂହକୁ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜବଲପୁର ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି। ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ, ସମର୍ଥ ସିଂହ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜିଲ୍ଲା ଅଦାଲତରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ନିଜର ଅଗ୍ରୀମ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲା।
ମିଡିଆର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ପାଟି ଖୋଲିଲାନି ସମର୍ଥ
କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ଥ ସିଂହ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତାକୁ ଘେରିଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ତାକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ନଥିଲା। ନିଜ ପରିଚୟ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଏବଂ ଆଖିରେ କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧିଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ତ୍ୱିଷାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରଠାରୁ ସମର୍ଥ ନିଖୋଜ ଥିଲା ଏବଂ ଲୁଚି ରହିଥିଲା।
ଜାମିନ ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲା ସମର୍ଥ
ଏହି ସମୟରେ ସମର୍ଥ ସିଂହଙ୍କ ଓକିଲ ସୌରଭ ସୁନ୍ଦର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମର୍ଥ ତା’ର ଅଗ୍ରୀମ ଜାମିନ ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛି ଏବଂ ଏହା ପରେ ଅଦାଲତରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମତେ ୫ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ସରେଣ୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ସେ ସରେଣ୍ଡର କରିବ। ଆମେ CJM (ମୁଖ୍ୟ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ)ଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରୁଛୁ। ଆମେ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବୁ, ଏହାର ଯାହା ବି ଫଳାଫଳ ହେବ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ମାତ୍ର ୫ ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।”
ତ୍ୱିଷାଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ତ୍ୱିଷା ଶର୍ମାଙ୍କ ଓକିଲ ଅନୁରାଗ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ମିଡିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସମର୍ଥ ୩୨ ନମ୍ବର କୋର୍ଟ ରୁମରେ ବସିଥିଲା, ଯାହାକି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସେସନ୍ସ ଜଜ୍ଙ୍କ କୋର୍ଟ ରୁମ୍, ଏବଂ ସେଠାରେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଥିଲା। କେଉଁ ଅଧିକାର ବଳରେ ତାକୁ ସେହି କୋଠରୀରେ ବସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା? ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ତାକୁ କେତେ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ମୁଁ ଏସ୍ଆଇଟି (SIT) ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ, ତା’ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୁକ୍ଆଉଟ୍ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଉ। ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ସେ ଏଠାରେ ସରେଣ୍ଡର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଚାରପତି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ଙ୍କ ଚ୍ୟାମ୍ବରରେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ବସିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଇଲି, ସେ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଚ୍ୟାମ୍ବରରେ ବସିଛି।”
ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତର କରିବେ ପୁନଃ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ
ଏହି ସମୟରେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ ମୃତକାଙ୍କ ପୁନଃ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଭୋପାଳ ଏମ୍ସରେ ପହଞ୍ଚି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିବେ। ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତଦେହକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଦେଲେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ମାମଲାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏହାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପତ୍ର ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ମେ ୨୦ ତାରିଖରେ ତ୍ୱିଷା ଶର୍ମାଙ୍କ ପିତା ନବନିଧି ଶର୍ମା କିଛି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡ଼. ମୋହନ ଯାଦବଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହି ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ।