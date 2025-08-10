ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରେମିକକୁ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା…ପ୍ଲାଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଓଠ ଏବଂ ଦାନ୍ତ ବାହାର କରିଦେଲା, ସ୍କ୍ରୁଡ୍ରାଇଭରରେ ଭୁସି ହତ୍ୟା କଲା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୟୁପିର ସମ୍ଭଲରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏଠାରେ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅପରାଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ଏକ ପ୍ଲାଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୁବକଙ୍କ ଓଠ ଏବଂ ଦାନ୍ତ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ତା’ପରେ ଏକ ସ୍କ୍ରୁଡ୍ରାଇଭର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଖୋଳି ଦେଇଥିଲା।
ପୁରା ମାମଲା କଣ- ମାମଲାଟି ସମ୍ଭଲ ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦୌସି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ମୋହଲ୍ଲା ୱାରିସନଗରର । ଏଠାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ, ଦମ୍ପତି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲେ । ଏହା ପରେ, ଯୁବକଙ୍କ ଓଠ ଏବଂ ଦାନ୍ତକୁ ପ୍ଲାଇର ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶରୀରକୁ ସ୍କ୍ରୁଡ୍ରାଇଭର ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ତଥାପି, ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁବକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସୂଚନା ପରେ, ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ହେପାଜତରେ ନେଇ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସେହି ସମୟରେ, ମୃତକଙ୍କ ମୃତଦେହ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ।
ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା କାଳ- ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦମ୍ପତି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଅନୀସ ଓରଫ ସମୀର (30)ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକି ତାଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ହତ୍ୟାକାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍କ୍ରୁଡ୍ରାଇଭର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ଲାଇର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଓଠ ଏବଂ ଦାନ୍ତ ବାହାର କରି ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଯୁବକ ଜଣକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଝିଅଙ୍କୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଥିଲେ ।
ଏଠାରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ଶନିବାର ରାତିରେ ଅନୀସ ତାଙ୍କ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଥିଲେ । ରାତି ପ୍ରାୟ ୧ଟା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଫୋନ୍ କରି ଅନୀସଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୀସର କମ୍ବଳ ଉଠାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ।
ଅନୀସ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସାରା ଶରୀରରେ କ୍ଷତର ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅନୀସଙ୍କୁ ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନାକୁ ନେଇଗଲେ । ଯେଉଁଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନୀସର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।