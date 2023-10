ଯାଚିକା ଗ୍ରହଣ ନ ହେବାରୁ ଭିନ୍ନ ତରିକାରେ କଲେ ପ୍ରତିବାଦ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପରିସରରେ ପରସ୍ପରକୁ ମୁଦି ପିନ୍ଧାଇଲେ ଦୁଇ ସମଲିଙ୍ଗୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତକାଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମଲିଙ୍ଗୀ ବିବାହକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ମନା କରିବା ପରେ ଆଜି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସମଲିଙ୍ଗୀ ବିବାହକୁ ମାନ୍ୟତା ନିମନ୍ତେ ଯାଚିକା ଦାଖଲ କରିଥିବା ଏକ ସମଲିଙ୍ଗୀ ଯୋଡି ଆଜି କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ପରସ୍ପରକୁ ମୁଦି ପିନ୍ଧାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କ ନାମ ଅନନ୍ୟ କୋଟିଆ ଓ ଉତ୍କର୍ଷ ସକ୍ସେନା ।

ଅନନ୍ୟ ନିଜ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନନ୍ୟ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କାଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଆସିବା ପରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା । ଆଜି ଆମେ ୨ ଜଣ ପୁଣି କୋର୍ଟକୁ ଗଲୁ ଯେଉଁଠି ଆମ ଅଧିକାର ଖାରଜ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ମୁଦି ପିନ୍ଧାଇଲୁ । ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିବୁ । ଏମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ମୁଦି ପିନ୍ଧାଉଥିବାର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।

Yesterday hurt. Today, @utkarsh__saxena and I went back to the court that denied our rights, and exchanged rings. So this week wasn't about a legal loss, but our engagement. We'll return to fight another day. pic.twitter.com/ALJFIhgQ5I

— Kotia (@AnanyaKotia) October 18, 2023