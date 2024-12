IPL ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ପୁଣି ଦ୍ୱିଶତକ କଲେ ସମୀର ରିଜଭି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଅଧିନାୟକ ସମୀର ରିଜଭି ତ୍ରିପୁରା ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ୨୩ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ରାଜ୍ୟ ଟ୍ରଫିରେ ସେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସମୀର ରିଜଭି ପୁରୁଷ ୨୩ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ରାଜ୍ୟ ଟ୍ରଫିରେ ୨ଟି ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି।

ସମୀର ରିଜଭି ତ୍ରିପୁରା ବିପକ୍ଷରେ ୯୭ ବଲ୍ ରୁ ୨୦୧ ରନ୍ ର ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିଦର୍ଭ ବିପକ୍ଷରେ ୧୦୫ ବଲ୍ ରେ ଅପରାଜିତ ୨୦୨ ରନ୍ ର ଇନିଂସ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସମୀର ରିଜଭିଙ୍କ ଦଳ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ୪୦୭ ରନ୍ ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।

ଅଚାନକ ଚୌକା ଛକା ବର୍ଷା:

ତ୍ରିପୁରା ବିପକ୍ଷ ଦ୍ରୁତ ଇନିଂସରେ ସମୀର ରିଜଭି ୨୦ ଛକା ଓ ୧୩ ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଇନିଂସ ପରେ ସମୀର ରିଜଭି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲଗାତାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି । ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୫ ସିଜନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଭଲ ସଙ୍କେତ ରହିଛି ବୋଲି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନେ କହିଛନ୍ତି।

ନିକଟରେ ଆଇପିଏଲ୍ ମେଗା ନିଲାମରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ସମୀର ରିଜଭିଙ୍କୁ ୯୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲା। ସମୀର ରିଜଭି ପୂର୍ବରୁ ଆଇପିଏଲରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସରେ ଖେଳୁ ଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ୨୦୨୩ ଆଇପିଏଲ୍ ନିଲାମରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ସମୀର ରିଜଭିଙ୍କୁ ୮.୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା। ଏହାପରେ ଏହି ଖେଳାଳି ଖୁବ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲେ ।

🚨 Record Alert

Uttar Pradesh captain Sameer Rizvi becomes the first batter to score two double centuries in the Men’s U23 State A Trophy 👏

201*(97) vs Tripura

202* (105) vs Vidarbha (Chased 407)

Watch 🎥 snippets of his 202* vs Vidarbha 🔽#U23StateATrophy | @IDFCFIRSTBank https://t.co/6MUCGEpE0U pic.twitter.com/kg1gAKRNJd

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 26, 2024