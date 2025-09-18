CHARIDHAM

Rape ମାମଲାରେ ସମୀର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣିଲେ ପୋଲିସ ; କେସ ରଫାଦଫା ପାଇଁ ଝିଅ ମାଗିଥିଲେ ୫୦ କୋଟି

ସମୀର ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଛାଡିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ :ଲଳିତ ମୋଦୀଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ସମୀର ମୋଦୀ ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଦିଲ୍ଲୀର ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଲୋନି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପୁରୁଣା ବଳାତ୍କାର ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସମୀର ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଛାଡିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଛି।

ମହିଳା ଜଣକ ୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ:ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମହିଳା ମାମଲା ସମାଧାନ ପାଇଁ ୫୦ କୋଟି ଦାବି କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିସ୍ତୃତ ବିବୃତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।

ସମୀର ମୋଦି ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଅଛନ୍ତି:ବର୍ତ୍ତମାନ, ପାଳୟତ ଲଳିତ ମୋଦିଙ୍କ ଭାଇ ସମୀର ମୋଦି ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଓକିଲ ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସମୀର ମୋଦିଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ।

 

 

