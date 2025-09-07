ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଭାରତରେ କେମିତି ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି 30 ଲକ୍ଷ ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ହୋଶ୍ ଉଡ଼ାଇଦେବ ଏ ରିପୋର୍ଟ…

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଭାରତରେ କେମିତି ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି 30 ଲକ୍ଷ ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ହୋଶ୍ ଉଡ଼ାଇଦେବ ଏ ରିପୋର୍ଟ…
ସକାଳ ଚା ସହିତ ହେଉ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ରାସ୍ତା ଚା ବାସ୍କେଟରେ, ସମୋସା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତୀୟମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେତେ ସମୋସା ଖାଆନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତରେ ସମୋସା କେବଳ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଭାବନାର ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଛି। ଯେତେବେଳେ ଖସ୍ତା ପେଷ୍ଟ୍ରି ମସଲାଦାର ଆଳୁ, ମଟର କିମ୍ବା କେତେବେଳେ ପନିରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସମସ୍ତ ବୟସ ଏବଂ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ।
ସକାଳ ଚା ସହିତ ହେଉ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ରାସ୍ତା ଚା ବାସ୍କେଟରେ, ସମୋସା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତୀୟମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେତେ ସମୋସା ଖାଆନ୍ତି।
ଭାରତରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସମୋସା ଖିଆଯାଏ। ଏହି କଥାରୁ ସମୋସାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ରାସ୍ତା ଷ୍ଟଲଠାରୁ ବଡ଼ କାଫେ ଏବଂ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସମୋସା ସବୁଠି ରାଜତ୍ୱ କରେ।
ଚା’ ସହିତ ଏହାର ମିଶ୍ରଣ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଦୁଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମୁଡ଼ିରେ କଞ୍ଚା ମସଲା ଏବଂ ମସଲାର ଉତ୍ତମ ମିଶ୍ରଣ ଏହାକୁ ଏତେ ଲୋଭନୀୟ କରିଥାଏ ଯେ ଥରେ ଖାଇବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।
ସମୋସା କେବଳ ଏକ ସ୍ୱାଦ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛି। ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ସମୋସାର ନିଜସ୍ୱ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ରହିଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ମସଲାଦାର ଆଳୁ-ପିଆଜ ସାମୋସା ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଯେତେବେଳେ ଗୁଜୁରାଟରେ ସାମାନ୍ୟ ମିଠା ମସଲା ସାମୋସା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ, ମସଲା ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ।
ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଭାରତରେ ସମୋସା କେବଳ ପେଟ ପୂରଣ କରିବାର ନାମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟର ପ୍ରିୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହସର ଏକ ଅଂଶ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କପ୍ ଚା ସହିତ ପ୍ରେମ ବାଣ୍ଟିବା ସାଥୀ ହୋଇଗଲାଣି।
ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ସମୋସା ଖାଉଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 30 ଲକ୍ଷ ସମୋସା ଖିଆଯାଏ।
ଲୋକମାନେ କେବଳ ଘରେ ନୁହେଁ ବରଂ ରାସ୍ତା କଡ଼ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ମସଲାଦାର ସବୁଜ ଚଟଣି, ଖଟା ମିଠା ତେନ୍ତୁଳି ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଅଦା ଚଟଣି ସହିତ ସମୋସାର ମଜା ନିଅନ୍ତି, ଯାହାର ସ୍ୱାଦ କେବେ ଜିଭରୁ ଚାଲିଯାଏ ନାହିଁ।