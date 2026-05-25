ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶତାବ୍ଦୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ମାଲିକ କେମିତି ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଂହ?
ରେଳ ବିଭାଗଠାରୁ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଂହ କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଲୁଧିଆନା ଜିଲ୍ଲା ଓ ସେସନ୍ସ ଜଜ୍ ମାମଲାକୁ ବିଚାର କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଂହଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟ୍ରେନ୍ର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ହେଲେ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ୍ର ମାଲିକ ଜଣେ ଚାଷୀ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କଥାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଂହ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ର ମାଲିକ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶତାବ୍ଦୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଓ ଲୁଧିଆନା ଷ୍ଟେସନ୍ର ମାଲିକ। ତେବେ ଏଠି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଂହ କିଏ? କେମିତି ସେ ଏକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ୍ର ମାଲିକ ହେଲେ? ତାହାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା।
ପୂରା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ୨୦୦୭ ମସିହାକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ବର୍ଷ ଭାରତ ସରକାର ୨୦୦୭ ମସିହାରେ ଲୁଧିଆନା-ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ରେଳ ଲାଇନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା ରେଳ ବିଭାଗ। ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଯିବ, ସେଠାରେ ସ୍ୱମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଂହଙ୍କ ଚାଷ ଜମି ରହିଥିଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ଶ୍ରୀ ସିଂହଙ୍କ ଜମି ମଝିରେ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ରେଳ ବିଭାଗ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଏକର ପିଛା ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଂହଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁର ଜମି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଏକର ପିଛା ୭୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଂହ ରେଲୱେକୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ଏକର ପିଛା ୭୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ରେଳ ବିଭାଗ କିଛି ଶୁଣିନଥିଲା।
ରେଳ ବିଭାଗଠାରୁ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଂହ କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଲୁଧିଆନା ଜିଲ୍ଲା ଓ ସେସନ୍ସ ଜଜ୍ ମାମଲାକୁ ବିଚାର କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଂହଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏକର ପିଛା ୨୫ ଲକ୍ଷ ବଦଳରେ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ହିସାବରେ ଶ୍ରୀ ସିଂହଙ୍କୁ ରେଳ ବିଭଗ ୧.୪୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାର ଥିଲା। ୨୦୧୫ ମସିହାରେ କୋର୍ଟ ସେହି ରାୟ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ରେଳ ବିଭାଗ ୨୫ ଲକ୍ଷକୁ ବଢ଼ାଇ ୪୧ ଲକ୍ଷ କରିଥିଲା। ଆଉ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦେଇନଥିଲା।
ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଂହ ପୁଣି ଥରେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟ ମାମଲାକୁ ବିଚାର କରି ବାକିଥିବା ଟଙ୍କା ବାବଦକୁ ଲୁଧିଆନା ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ କାର୍ୟ୍ୟାଳୟ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ-ଅମୃତସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶତାବ୍ଦୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ଜବତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଚାଷୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଂହ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ଅଲିଖିତ ଅଭିଭାବକ ଭାବରେ କାର୍ୟ୍ୟ କରି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଟ୍ରେନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଂହ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭାରତର ରେଳ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଂହ ଟ୍ରେନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ମିନିଟର ମାଲିକାନା ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ଯଦିଓ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ, ତଥାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଂହ ଶତାବ୍ଦୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ନିଜର କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ମାଲିକାନା ପାଇଁ ଇତିହାସରେ ଏକ ଅଲିଭା ଛାପ ଛାଡିସାରିଛନ୍ତି।